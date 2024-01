Belal : l’aéroport de La Réunion modifie les vols prévus ce dimanche, fermeture probable

Avec le passage du futur cyclone Belal, l’aéroport de La Réunion modifie les vols prévus ce dimanche 14 janvier 2024. Les passagers qui doivent voyager demain verront leur vol modifié ou avancé, informe l’aéroport dans un communiqué.

Annaëlle Dorressamy / Hermione Razafinarivo, Elyas Akhoun •

Avec l’arrivée du futur cyclone Belal, la Société Aéroportuaire modifie et avance les vols pour l’aéroport de Roland Garros et l’aéroport de Pierrefonds, ce dimanche 14 janvier 2024. Plus de 8000 passagers sont attendus.

Dispositif “Forte Affluence” déclenché

Pour permettre les opérations d’enregistrement, l’aéroport sera ouvert dès 4H45 demain. Ce dimanche, l’aéroport attend plus de 8000 passagers au départ et à l’arrivée.

On essaie d'avancer au maximum les vols prévus demain soir à demain matin ou tôt dans l'après-midi de demain. Guillaume Branlat, directeur de l’aéroport de La Réunion

Le dispositif “Forte Affluence” sera mis en place. Seuls les voyageurs auront donc accès à la zone d’enregistrement. Les accompagnants pourront retrouver les passagers après leur enregistrement.

“Les conditions météorologiques étant amenées à se dégrader, nous invitons les passagers à restreindre le nombre d’accompagnants pour les départs comme pour les arrivées”, écrit l’aéroport dans un communiqué publié ce samedi.

Vols modifiés et avancés

Pour toute information sur les modifications des horaires des vols, les passagers doivent se rapprocher de leur compagnie aérienne ou de leur agence de voyage. Il est possible de retrouver les horaires des vols en temps réel sur le site internet de l’aéroport de La Réunion.

Ils peuvent également composer le numéro du répondeur des mouvements aériens au 0262 28 16 16.

Fermeture probable de l’aéroport dimanche à 15 heures

Si le futur cyclone Belal continue sur sa trajectoire, le département passera en alerte rouge demain, avait annoncé le préfet lors du point presse ce midi. L’aéroport serait donc contraint de fermer ses portes. De ce fait, les vols seraient annulés et reportés.

Selon nos informations, l'aéroport devrait fermer à 15 heures, ce dimanche 14 janvier 2024. Le dernier vol prévu serait celui de la compagnie Air Austral à 14h35.