"Géronto Day" : une journée pour le bien-être des seniors à Saint-Joseph

Une cinquantaine de gramouns de Saint-Joseph ont participé au Géronto day, ce mardi 25 avril. Une journée dédiée à leur bien-être, organisée par neuf jeunes de la maison familiale et rurale qui se forment à l'animation en gérontologie.

"Se détresser, enfin !" En plein massage des mains, cette gramoune apprécie ce moment de détente. "Je me fais dorloter", confie-t-elle sur fond de musique de détente et de relaxation.

Se détendre, c'est justement le but de ce "Géronto day". A l'initiative de l'opération, neuf jeunes de la maison familiale et rurale. Ils ont organisé une journée pour une cinquantaine de gramounes de St Joseph.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

Des stagiaires animateurs en gérontologie et des gramounes se sont donnés rdv aujourd'hui à la Maison pour tous de St Joseph. pour le "géron-to-day"

Des activités adaptées à leurs besoins

Ces jeunes préparent une formation d'animation en gérontologie, pour travailler avec les seniors. Grâce à l'évènement, ils peuvent mettre en pratique leur formation.

Sabrina Ethève est formatrice au Centre de Formation et de Promotion de la Maison Familiale et Rurale du Tampon. Le "Géronto Day", c'est aussi un défi pour ces jeunes : "monter un projet, les mettre en confiance, les faire monter en compétence et avoir une bonne expérience avec nos seniors de Saint-Joseph." "La population étant vieillissante, il faut savoir leur proposer des activités adaptées à leurs besoins et leurs pathologies", explique la formatrice.

Lucienne, 86 ans, a opté pour un massage des mollets " Lé agréable pour masser....." Une séance qui l'aidera, elle l'espère à "dormir un petit peu mieux".

"Il faut être à l'écoute"

Chaque senior a des besoins différents, " Il faut être à l'écoute" confie Dimitri Amanville, l'un des stagiaires. "Il y a des situations un peu compliquées ou les personnes ne veulent pas faire ce qu'on leur propose. On essaie de s'adapter en fonction des personnes".

A 87 ans, Marie-Hélène estime qu'elle est "jeune". "Je suis en forme et je peux encore continuer à faire du sport", assure-t-elle, heureuse de venir faire un peu de gymanastique avec des jeunes. "ça donne de la force et du courage".

Pour d'autres, c'est le cerveau qui travaille. "On fait travailler notre mémoire, on réfléchit avant de répondre, c'est une gymnastique de la mémoire", explique Irène.

Manucure, jeu de dominos, atelier de tressage de vacoa....La journée de détente a permis à une cinquantaine de gramounes de se faire chouchouter. Et aux étudiants de mettre en pratique leur futur métier.