Gramouns, venez vous former au numérique avec "Roulé mon Z'avirons"

"Roulé mon Z'avirons", association, basée dans le sud de l'île, lance son projet Numérik. Une série d'ateliers à destination des plus de 60 ans pour devenir plus autonomes en informatique. Elle cherche désormais des structures volontaires partout sur l'île pour organiser ces formations gratuites.

Lola Fourmy •

A la Réunion, une personne sur quatre serait en situation d'illectronisme, c'est-à-dire qu'elle n'a pas les compétences de base en numérique. 25% ici, c'est beaucoup plus que la moyenne nationale de 15%.

Dans ce contexte, l'association "Roulé mon Z'avirons" lance son projet Numérik avec des ateliers à destination des plus de 60 ans pour devenir plus autonomes en informatique.

Face à la dématérialisation des démarches

Aujourd'hui, la plupart des démarches sont dématérialisées : déclarer ses impôts, faire une demande à l'ADOM ou encore recevoir des résultats d'analyses médicales. L'Etat vise même une dématérialisation totale des services publics d'ici 2025. Utiliser un ordinateur et internet est donc devenu essentiel et celles et ceux qui n'y arrivent pas sont pénalisées, comme le dénonçait la défenseure des droits il y a quelques mois.

Numérik : un projet pour les plus de 60 ans

C'est pour lutter contre ce phénomène, et parce qu'il voyait les demandes affluer, que le directeur de l'association "Roulé mon Z'avirons", Guillaume Robert, et son équipe ont décidé d'agir.

Ils viennent ainsi de lancer le projet Numérik, lauréat d'un appel à projet lancé par le département dans le cadre de la stratégie pauvreté. Numérik, c'est une série de huit ateliers de deux heures destinée aux seniors de plus de 60 ans. "L'objectif c'est d'accompagner les seniors pour réduire la fracture numérique", détaille Guillaume Robert.

Prise en main du matériel et navigation

De la composition d'un ordinateur, à l'utilisation de la souris, jusqu'à la prise en main du navigateur et des sites internet nécessaires à la vie quotidienne, Philippe Véry, conseiller numérique France Service et chargé de projet de "Roulé mon Z'avirons", accompagne des groupes de six bénéficiaires maximum.

"Il y a une progression", remarque-t-il. "Certaines personnes connaissaient déjà les outils, d'autres n'ont rien du tout comme matériel. On est là pour les rassurer, leur dire qu'il n'y a pas d'âge et que c'est très intuitif" détaille le chargé de projet numérique.

Appel aux structures intéressées

"On est à la recherche de CCAS, maisons de retraite, associations, centres sociaux qui ont comme bénéficiaires les plus de 60 ans et cherchent à réduire la fracture numérique", détaille Guillaume Robert, directeur de "Roulé mon Z'avirons". Il lance donc un appel à toutes les structures du territoire pour nouer des partenariats et développer ces ateliers, gratuits, sur l'ensemble de l'île.

Un camion itinérant dans les écarts

Personne n'est oublié puisque "Roulé mon Z'avirons" va bientôt lancer un camion itinérant à destination des hauts et des écarts. "On a toujours ces personnes qui ont des difficultés d'accès aux services de l'administration, il nous a semblé essentiel de leur proposer des ateliers itinérants pour avoir accès au numérique au plus proche de chez eux" détaille encore Guillaume Robert. Pour tous renseignements, n'hésitez pas à les contacter sur le site : https://rmz.re/.