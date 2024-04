GRAND FORMAT. Les préparatifs du Nouvel An Tamoul, Krodhi Ândou 5125. Culture, rites et achats de dernière minute

La communauté hindoue entrera ce dimanche 14 avril dans une nouvelle année, l'an 5125. Culture, rites, commerces...Réunion La 1ère nous emmène sur les traces des descendants indiens de La Réunion, donne la parole aux commerçants spécialisés dans les produits du sous-continent et s'intéressera enfin à la médecine Ayurvédique ou l'Ayurveda.

Jean-Régis Ramsamy •

La communauté Hindoue entrera ce dimanche 14 avril dans une nouvelle année, l'an 5125 Krodhi Ândou. C'est la 38ème année d'un cycle de 60 ans de l'ère du Kâliyougam qui compte 432 000 années. Culture, rites, commerce...Gros plan sur les préparatifs du Nouvel An, les commerçants indiens et le très attendu calendrier basé sur le soleil.

Parmi les éléments incontournables du Nouvel An Tamoul, il y a donc le Panjangom ou le calendrier tamoul. Il est indispensable pour les Réunionnais d’origine tamoule. Depuis une trentaine d’années, la Fédération produit un calendrier local, inspiré par le Panjangom de l’Inde. Quelques 8 000 almanachs sont édités. Ils sont une dizaine de bénévoles à travailler sur ce document qui va influencer la vie de milliers de personnes jusqu’au mois d’avril 2025.

8 000 calendriers édités

En premier lieu, le calendrier offre le nom de la nouvelle année, Krodhi et recèle une foule d’informations pratiques, les heures fastes, ou les horaires à éviter pour entamer un projet. Les Malbars se réfèrent aussi au calendrier pour les naissances, mariages et décès. Le calendrier tamoul s’appuie sur l’évolution de la lune, mais l’astre solaire est pris en compte, ainsi qu’une série de 27 étoiles. C'est la 38ème année d'un cycle de 60 ans de l'ère du Kâliyougam qui compte 432 000 années.

Le Grand Format : Le nouvel an Tamoul, 11 avril 2024

Saris, lehengas, veshtis, koulta…Les Réunionnais sortiront leurs plus beaux habits pour marquer l’arrivée du Nouvel An 5125. Il n’est plus nécessaire de se rendre à l’île Maurice pour faire ses achats. Les boutiques indiennes, et les magasins de l’île proposent une large gamme de produits venant de Chennai ou Mumbai. Ils ne coûtent pas plus chers, et répondent aux tendances actuelles, les réseaux sociaux y sont pour quelque chose.

Des saris aux Koultas

Les commerçants fournisseurs des épices et des articles ne sont pas mécontents de cette période de l’année, avec les fêtes du nouvel an tamoul, les marches sur le feu, et il faut aussi associer les fêtes de Pâques. Les professionnels de la vente sortent la tête de l'eau après la contraignante période de la Covid mais force est de reconnaître qu’il n’existe pas de ligne de produits « spécial nouvel an tamoul ».

Le Grand Format : Les préparatifs du nouvel an Tamoul, 9 avril 2024

Dans ce cadre festif, certains Réunionnais vont peut être s’orienter vers les salon de bien-être qui proposent des prestations ayurvédiques. Cette science millénaire de l’Inde est revenu au goût du jour, le gouvernement lui consacre une importance considérable à travers le ministère Ayush (Ayurveda, Yoga, Unani, Naturopathie, Siddha, et Homéopathie). La médecine traditionnelle de l’Inde qui fait une percée en Europe se développe aussi dans l’île.

Des soins Ayurvédiques pour tous?

Depuis deux ans, le CHU a lancé une réflexion sur ce sujet. Sur 400 patients interrogés, près de la moitié est favorable à l’introduction de soins Ayurvédiques à l’hôpital. L’établissement public espère obtenir des crédits de recherche européens pour approfondir son projet. Des contacts solides ont été déjà été pris avec des chercheurs indiens. Chaque année, des centaines de Réunionnais se rendent dans la Grande péninsule en quête de soins de l’Ayurveda.

Le Grand Format : Le nouvel an Tamoul, 10 avril 2024

Aujourd'hui le consulat de l’Inde estime qu’il y a 4 000 cartes "OCI" en circulation dans l’île. L’Overseas Citizen of India (OCI), permet à son détenteur d’être exonéré de visa pour se rendre en Inde. L’une des conditions sine qua non, la présence d’un ou d’une Indienne parmi ses ancêtres. La carte est accordée aujourd’hui jusqu’à la sixième génération.

Une carte qui n'a rien à voir avec le passeport indien

En raison de l’éparpillement des archives concernant les engagés indiens, la démarche généalogique complexe est désormais prise en charge par plusieurs associations. Pour quelques centaines d’euros, elle accompagnent les candidats jusqu’à l’obtention du « visa permanent ». Même s’il est souvent confondu avec le passeport indien, la carte "OCI" est d’une moindre portée. Ses détenteurs y perçoivent une reconnaissance du pays des ancêtres.

