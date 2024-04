Le maloya est à l'honneur ce dimanche 28 avril 2024. À l'occasion des 20 ans de la mort de Granmoun Lélé, une répétition générale d'un Grand Kabar est organisée par l'association Dann Kan. L'événement traditionnel a rassemblé plus de 450 maloyèrs devant le parvis de la Chapelle Pointue, au musée de Villèle, à Saint-Paul. C'est un avant-goût festif et convivial du Grand Kabar tant attendu le 15 juin prochain.

"Maloya dan' kèr, maloya nout' fierté, maloya nout' racine, maloya nout' tradition", s'accordent à dire les quelque 450 maloyèrs réunis devant le parvis de la Chapelle Pointue, au musée de Villèle, à Saint-Paul.

Ce dimanche 28 avril 2024, l'ambiance maloya bat son plein dans l'Ouest. L'association Dann Kan a organisé une répétition générale d'un Grand Kabar prévu le 15 juin prochain. L'objectif est bien de rendre hommage à Granmoun Lélé pour les 20 ans de sa mort, mais aussi de perpétuer cet art ancestral et empreint de tradition.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

Grand Kabar à Saint-Paul : plus de 450 maloyèrs réunis pour rendre hommage à Granmoun Lélé • ©Réunion la 1ère

Plus de 450 maloyèrs réunis à Villèle

Plus de 450 maloyèrs ont répondu à l’appel de l'association Dann Kan, une fierté pour Aimée Diane, présidente de l'association.

L'objectif est de fédérer autour du maloya, d'animer un événement autour de cet art, tout en sachant que cette année, on célèbre les 20 ans de la mort de Gramoun Lélé. C'est aussi l'occasion pour lui rendre hommage, parce que le maloya ça existe aussi pour ça. Aimée Diane, Association Dann Kan

Granmoun Lélé, une figure emblématique du maloya

Granmoun Lélé est considéré comme "le père du maloya à La Réunion". De son vrai nom Julien Ernest Philéas, il est décédé le 14 novembre 2004 à la suite d'une longue maladie rénale, à l'âge de 74 ans.

Il est connu pour avoir chanté "Namouniaman", "Soléyé" ou encore "tambour malbar". Aujourd'hui encore, les musiques de ce zarboutan font vibrer l'esprit des Réunionnais.

On répète les morceaux de Gramoun Lélé. Pour moi, le maloya est l'héritage le plus important des Réunionnais puisque le maloya vit partout. Il vit en nous. On l'a souvent oublié. Aimée Diane, association Dann Kan

Parmi les participants au Grand Kabar, se trouve le petit Kenzo. "Je connais les chansons de Gramoun Lélé depuis que j’ai commencé le maloya. Granmoun Lélé est mon idole juste après Lindigo. Ça me donne de la joie, je suis ému. Sans nos ancêtres on n’en serait pas là. I tienbo i largue pas", témoigne le petit garçon.

Des maloyèrs venus de toute l'île

Les participants sont venus des quatre coins de l'île pour animer le Grand Kabar. Des groupes, des artistes, des amateurs, des musiciens, tous se sont rassemblés pour jouer et interpréter des morceaux de Granmoun Lélé à l’unisson.

Villèle, lieu chargé d'histoire, est un endroit emblématique à La Réunion. L'ambiance est à la fois "festive et conviviale", mais c'est surtout "un moment rempli d'émotions", confie Aimée Diane.

Grand Kabar à Saint-Paul : plus de 450 maloyèrs réunis pour rendre hommage à Granmoun Lélé • ©Adjaya Hoarau

Ce rassemblement majeur est l'une des étapes clés vers le Grand Kabar traditionnel qui se tiendra le 15 juin prochain et qui rassemblera plus de 500 maloyèrs. Entre autres des chanteurs, musiciens, danseurs et costumiers.

Une majorité de jeunes maloyèrs

C'est l'occasion de découvrir et d'apprécier l'énergie, la passion et le talent des Réunionnais patriotiques, bien conscients de la nécessité de préserver cet héritage culturel.

Grand Kabar à Saint-Paul : plus de 450 maloyèrs réunis pour rendre hommage à Gramoun Lélé • ©Adjaya Hoarau

Avec la jeunesse, on montre que le maloya est bien ancré puisque 70% des participants ont moins de 25 ans. Aimée Diane, association Dann Kan

Le maloya inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO

Le Grand Kabar est animé par la passion du Maloya. Le but de cet événement est bien de valoriser la richesse culturelle et musicale du Maloya, inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO depuis le 1er octobre 2009.

Grand kabar. Répétition maloya • ©Adjaya Hoarau

“C’est nout’ racine, c’est aussi un respect pour nos ancêtres. Mwin, i fait des années que mi chante maloya et i doit continuer à perpétuer dans le temps. Zordui, mwin la venu ici avec mon garçon", lance une participante. Pour son fils, c'est le moment idéal pour retrouver des amis. "Mi batt' roulèr, mi lé ek mon momon et mon band' camarades, nous apprécie bien", dit-il.

Grand Kabar le 15 juin prochain

L’association Dann Kan invite les amateurs de musique et le grand public à se joindre à l'événement et à vivre cette expérience immersive traditionnelle le 15 juin prochain.