Grand Raid 2022 : les joëlettes parées pour la course

Dans tout juste une semaine, plus de 6 500 coureurs seront lancés sur les sentiers de l'île pour le coup d'envoi du Grand Raid. Une cinquantaine de porteurs de l'association Réunion Aventures Joëlettes vont se relayer pour faire vivre également cette aventure à des personnes à mobilité réduite.

Cette année encore, des personnes à mobilité réduite vont pouvoir elles aussi participer au Grand Raid grâce à l'aide d'une cinquantaine de bénévoles au grand cœur. Ils sont gendarmes, médecins ou encore infirmiers, et ils vont se relayer pour transporter 11 Réunionnais handicapables à l'aide de deux joëlettes.

Une aventure humaine et sportive rendue possible par l'association RAJ, ou Réunion Aventures Joëlettes, déjà présente sur les éditions 2017 et 2019 de la Diagonale des Fous, et qui sera donc à nouveau de la partie pour ce 30ème anniversaire qui s'annonce haut en couleur.

Un défi sportif et solidaire

Mais être porteur de joëlettes ne s'improvise pas. Ces fauteuils tout terrain pèsent tout de même 25 kilos et la préparation physique est importante aussi bien pour les porteurs que pour les portés.

"Pour être assis dans une joëlettes, il faut quand même avoir une certaine résistance physique. Quelqu'un qui ne serait pas vraiment maître de son corps, ça serait très difficile de la porter en joëlettes", explique Patrick Lefevre, le président de la RAJ.

Entraînement à Mafate

Les équipes s'entraînent ensemble deux fois par mois, durant toute l'année. Elles se trouvaient le 14 août, à Mafate, le 24 septembre sur le chemin des Anglais, entre La Possession et Saint-Denis. Et plus récemment, le 1er octobre, sur le sentier Dassy, à L'Entre-Deux.

"Cette année, on a surtout axé sur le parcours, indique Patrick Lefevre. Le Grand Raid des joëlettes n'emprunte pas tout à fait le même parcours que celui des coureurs. Nous avons dix portées différentes. Ca se passe sous forme de relais. Les porteurs sont là du début à la fin mais pas les portés que nous récupérons à des points bien précis déterminés sur notre parcours".

"On n'attend plus que le départ !"

Mais depuis la sortie du 1er octobre, place au repos et à la préparation mentale. Plus aucune équipe n'a entrepris de nouvelles randonnées et l'heure est aussi aux dernières vérifications. "On peaufine les joëlettes et les harnais. On a vérifié tout le matériel, On est paré là, on n'attend plus que le départ !"

Côté logistique, l'association compte aussi sur 30 bénévoles chargés de l'assistance technique. ""C'est vraiment un travail d'équipe du début à la fin !".