Grève au CHU de La Réunion : distribution de tracts devant le CHU Sud de Terre-Sainte

Les syndicats Force Ouvrière et la CGTR avaient prévenu la semaine dernière, menaçant d’un mouvement dur ce lundi 4 novembre. Depuis le lever du jour, ils distribuent des tracts devant le CHU Sud de Terre-Sainte, à Saint-Pierre, pour informer le public sur la situation des personnels du CHU de La Réunion.

Management défaillant, manque de respect des règles et manque de moyens sont parmi les principales revendications. La mobilisation qui a comme à l’habitude occasionné quelques bouchons.

Après les dernières mobilisations devant le CHU Nord de Bellepierre, c’est au tour du Sud de se mobiliser. En une quinzaine de jours, deux actions ont en effet déjà été menées à Saint-Denis et deux rencontres ont été organisées avec la direction, sans succès.

On est obligé de se faire entendre. Là, on a changé de site. On était au CHU Nord pour les deux précédentes manifestations, là maintenant on passe au CHU Sud.