Grève contre la réforme des retraites : des actions organisées dans les zones commerciales ce samedi 11 mars

Les opposants à la réforme des retraites, voulue par le gouvernement, n’ont pas dit leur dernier mot. Après deux journées de mobilisation cette semaine, l’intersyndicale nationale appelle une nouvelle fois la population à descendre dans la rue ce samedi 11 mars.

Après les barrages sur les ronds-points aux quatre coins de l’ile, les opérations escargots, le blocage de la 4 voies au niveau de Gillot à Sainte-Marie et les opérations de tractage, l’intersyndicale de La Réunion se fixe pour objectif les zones commerciales.

De nouvelles opérations de tractage y seront ainsi organisées. Militants, salariés et population sont ainsi invités à multiplier les actions, dès 8h, notamment en occupant les ronds-points et les accès aux grandes surfaces.

Sont ainsi concernés les grands sites commerciaux du Sacré-Cœur au Port, de Sainte-Clotilde, de Duparc à Sainte-Marie, de Sainte-Suzanne, des Casernes, de Canabady et de Ravine Blanche à Saint-Pierre, du Portail à Saint-Leu ou encore de la Cocoteraie à Saint-André, des Terrasses à Saint-Joseph.

Il s’agit avant tout d’exprimer un " mécontentement énorme ", explique Didier Bourse de Attac Réunion, membre de l’intersyndicale. " Les grandes enseignes sont celles qui font le plus gros profit, 80 milliards d’euros sont engrangés dans le cadre des profits boursiers en un an ", détaille-t-il. " Tous ces profits-là pourraient être une contribution, il suffit de faire de la redistribution "

Notre mot d’ordre, c’est la France à l’arrêt, et La Réunion à l’arrêt. On sait qu’il y a une possibilité e récupérer l’argent là où c’est possible, et en particulier sur la notion de travail. Aujourd’hui, on sait que la plupart des revenus vont vers l’actionnariat, plus que vers le travail.