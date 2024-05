Grève des pharmacies : 10% des officines ouvertes ce jeudi

Si vous avez besoin de médicaments ce jeudi 30 mai, vous risquez de trouver porte close dans de nombreuses pharmacies de l'île. Conséquence d'un mouvement national de grève.

Il n'y avait pas foule ce matin devant cette pharmacie Dionisienne, réquisitionnée par l'ARS pour assurer les urgences. C'est une des trois seules officines du chef-lieu ouvertes ce jeudi. Les clients n'ont pas accès au local de vente et sont servis à l'extérieur mais sans longue attente. "Ils ont pris leurs précautions ou sont dans d'autres pharmacies." estime une pharmacienne.

Par solidarité, certains clients signent aussi une pétition, mise à disposition par les pharmaciens.

On leur fait comprendre notre mouvement de grève. Non seulement pour l'existence et la pérennité des pharmacies sur l'ensemble du territoire. On a un besoin de forcer l'Etat à éviter toutes ces ruptures.