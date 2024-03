Grève du 19 mars dans la fonction publique : des perturbations dans les écoles, la santé et les administrations à La Réunion

À l'appel de l’intersyndicale de la fonction publique, ce mardi 19 mars est une journée de mobilisation pour la revalorisation des salaires. Des perturbations sont à prévoir dans les écoles, mairies, hôpitaux et chez les infirmiers libéraux qui manifesteront par solidarité. A La Réunion, deux cortèges sont prévus, l’un à Saint-Denis et l’autre à Saint-Pierre.

L’intersyndicale de la fonction publique appelle l’ensemble des agents de l’État à la grève, ce mardi 19 mars, pour demander des hausses de salaires. Des manifestations sont prévues partout en France, y compris à La Réunion.

"Toute la fonction publique est attaquée"

"Sauver les services publics, une urgence !" : c'est le slogan de l'intersyndicale de La Réunion qui regroupe huit syndicats. Elle réclame "des salaires décents pour tous". "C’est toute la fonction publique qui est attaquée", assure Marie-Hélène Dor, la porte-parole de l’intersyndicale à La Réunion et secrétaire départementale de la FSU.

En plus du contexte actuel d’inflation, elle estime que sur "10 à 20 ans, on a perdu 10 à 15% de pouvoir d’achat", dans la fonction publique. L’intersyndicale demande "des mesures générales pour les salaires, notamment en revalorisant le point d’indice".

Une manifestation à Saint-Denis, une autre à Saint-Pierre

Deux manifestations auront lieu dans l’île, l’une dans le Nord et l’autre dans le Sud. A Saint-Denis, les manifestants partiront de l’ancienne gare routière pour se diriger vers la préfecture.

A Saint-Pierre, le cortège partira du casino pour prendre la direction et de la mairie et de la sous-préfecture.

Forte mobilisation attendue dans l’éducation

À la veille la mobilisation, les syndicats sont confiants. Ils s’attendent à une forte mobilisation des agents à La Réunion. "Depuis plusieurs années, il y a une curieuse mode de penser que le service public devrait être rentable et produire quelque chose de quantifiable, remarque Marie-Hélène Dor, porte-parole de l’intersyndicale. Ce n’est évidemment pas le cas quand on est dans un lieu de travail qui produit du service et qui vise le long terme".

Dans l’éducation, nous formons des jeunes en espérant que cela leur servira dans leur vie. Ça ne devrait pas faire l’objectif d’un raisonnement quantitatif et budgétaire. Il faudrait mesurer les besoins et donner les moyens adéquats". Marie-Hélène Dor Porte-parole de l'intersyndicale

Dans l’enseignement, les syndicats appellent à une journée de mobilisation massive. Ils s’inquiètent de la baisse de budget de l’Éducation nationale.

Perturbations dans les écoles

Dans plusieurs villes, les mairies ont déjà annoncé des perturbations dans les écoles. Certaines seront privées de cantine.

A Saint-Denis, la mairie prévient que le fonctionnement des activités scolaires, périscolaires, de restaurations scolaires risquent d’être perturbé. "La ville se voit dans l’impossibilité d’ouvrir le service minimum d’accueil", ajoute la mairie de Saint-Denis. Les services de garderie et de cantines "seront dégradés". Au Port aussi, des perturbations sont attendues. Comme dans toutes les autres communes, tenez-vous informés.

Perturbations dans les mairies, hôpitaux

La mobilisation pourrait aussi amener la fermeture de certaines administrations recevant du public, notamment dans les mairies.

À l’hôpital public, le personnel soignant est aussi appelé à faire grève. De leurs côtés, certains syndicats d’infirmiers libéraux ont annoncé leur solidarité au mouvement.

Opération des escargots des infirmiers de Gillot à la Préfecture

A La Réunion, des infirmiers libéraux de l’île ont prévu une opération escargot, au départ de la zone aéroportuaire de Gillot jusqu’à la préfecture. Ils demandent entre autres une revalorisation de leurs actes et de leurs indemnités ainsi qu’une prise en compte de la pénibilité du métier.

Le syndicat Convergence Infirmière estime que les tarifs des soins sont dérisoires par rapport à ce qui est pratiqué, notamment avec la hausse des charges : l’assurance, les équipements, les cotisations…

"Notre mouvement est dissocié, mais nous serons mobilisés dans plus de 21 départements de France pour sensibiliser la population à nos problèmes et tirer la sonnette d’alarme auprès du gouvernement qui ne réagit pas aux difficultés de notre profession", explique Olivier Robert, président du syndicat des infirmiers libéraux.

Le rendez-vous est donné dès 7h30 à Gillot pour le début de l'opération escargot.

