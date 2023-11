Grève illimitée au CHU de La Réunion : l’intersyndicale santé devant les locaux de l’ARS à Saint-Denis

Ils avaient été bloqués en début de journée par un cordon de police pour les empêcher de manifester sur le Boulevard Sud. L'intersyndicale des personnels hospitaliers s’est rendue en début d’après-midi devant les locaux de l’ARS et demande à s’exprimer publiquement avec le Directeur Régional. Pour l’heure, le dialogue est rompu

ACDK / WF •

Cet après-midi, la soixantaine de manifestants de l'intersyndicale qui regroupe la CFDT, la CFTC, la CGTR, Force Ouvrière et l'Unsa, a élu domicile devant les locaux de l’Agence Régionale de Santé à Saint-Denis.

Les manifestants de l'intersyndicale santé devant les locaux de l'ARS à Saint-Denis. • ©Willy Fontaine

Le dialogue rompu

L’intersyndicale souhaite échanger avec le Directeur Régional de l’ARS, Gérard Cotellon, au sujet de ses revendications pour l’hôpital public à La Réunion. Les syndicats réclament "l'accompagnement financier nécessaire afin d'assurer la prise en charge de la santé des Réunionnais" et "le niveau d'effectif nécessaire et suffisant pour assurer la continuité et la qualité des soins dans les établissements publics de santé".

L’Agence Régionale de Santé a fait état d’une première proposition : un dialogue entre cinq représentants de l’intersyndicale et le directeur de l’ARS au sein de ses locaux. Une demande refusée par les manifestants qui souhaitent évoquer leurs revendications publiquement.