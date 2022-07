Hausse des prix des carburants : les transporteurs prêts à se mobiliser

Face à la hausse des prix des carburants, les transporteurs envisagent de se mobiliser. Une décision sera prise en fin de journée quant aux actions qui seront menées.

Céline Latchimy avec Jean-Claude Toihir •

Vendredi dernier, la préfecture a annoncé une hausse record du prix du gazole et du sans-plomb sur notre île. Le gazole a grimpé de 17 centimes par litre, le super, de 16. Face à cette nouvelle flambée, les transporteurs vont se réunir cet après-midi pour discuter d'une éventuelle action contre les prix des carburants. "Tous les corps de métier vont prendre le choc : ce ne sont pas que les transporteurs, ce sont toutes les entreprises privées qui sont concernées par cette hausse" déclarait ce matin Jean-Gaël Rivière, le président de la Fédération Nationale des Transports Routiers, FNTR, lors de la matinale radio ce lundi. Des professionnels de la route avec qui les transporteurs sont en discussion.

"Ça devient invivable"

Il prévient : la hausse des prix des carburants va se répercuter sur les factures de livraisons ; et donc sur les tarifs des produits en rayons. "Aujourd’hui si le carburant reste à 1,64 euros, nos tarifs vont augmenter d’au moins 45 %. Quand on livre les supermarchés par exemple, tout arrive par camions sur l’île".

Depuis la hausse des prix, "nous arrive pu à en sort’ à nous. Un camion c’est 400L, un plein nous revient à 656 euros. Un plein que l’on doit faire tous les deux jours. Il n’y a même pas de rentabilité, on ne parle même plus de bénéfices" ajoute-t-il. "On aimerait que la Région fasse un effort sur les taxes sur le carburant, ou le Département. Sinon que l’Etat intervienne pour qu’il baisse les prix des carburants pour les transporteurs mais aussi pour les citoyens pour que l’on soit tous gagnants pour que l’on puisse travailler".

En tant que professionnels de la route, ça devient invivable. Jean-Gaël Rivière, président de la FNTR-Réunion

Les transporteurs seraient prêts à manifester aux côtés des planteurs : une décision sera prise ce lundi, annonce Jean-Gaël Rivière, président de la FNTR-Réunion. "On fait un point en début de soirée pour voir sous quelle forme on y va, où on va et comment on va attaquer". Des planteurs eux-mêmes mobilisés autour des négociations sur la convention canne.

Leurs actions pourraient démarrer demain par une manifestation devant la Région comme l’a précisé Jean-Gaël Rivière, de la FNTR, la Fédération Nationale des Transports Routiers.