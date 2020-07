Hommage à Simon Lagarrigue : revoir le documentaire "Chanteur de l'ombre"

Simon Lagarrigue nous a quitté. Il est l'un de ces chanteurs symbolisant aujourd'hui les combats qui ont forgé l'identité réunionnaise dans les années 1960-1970. Nous vous proposons de revoir le documentaire "Chanteur de l'ombre".

Réunion la 1ère •

Chanteur de l'ombre, un film de Yann Lucas. Coproduction Les films 1,2,3... - Réunion 1ère • ©Films 1,2,3... - Réunion 1ère

Revoir le documentaire "Chanteur de l'ombre", de Yann Lucas, en hommage à Simon LagarrigueSimon Lagarrigue était un artiste discret. Il était le beau-frère d'un certain Firmin Viry, et l’une des figures essentielles de la génération qui a suivi celle du grand Granmoun Lélé.Il a mené plusieurs combats avec sa troupe "Résistance". L'un de ses plus beaux titres reste "Ti vyien mon péi".