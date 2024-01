Ile Maurice : routes impraticables et écoles fermées

Quand les routes et les rues sont encore inondées ou si dégradées, qu'elles sont désormais impraticables

Deux jours après le passage de Belal, nos voisins mauriciens tentent de panser les plaies encore béantes. Les crèches, les écoles primaires, les collèges, comme les établissements techniques, du secondaire et supérieur restent fermés, ce mercredi 17 janvier 2024. Le nettoyage des rues et les réparations des infrastructures vont durer des mois et coûter des milliards de roupies.

L’île Maurice s’est réveillée, mardi, sous le choc des intempéries de Belal. Vingt-quatre heures plus tard, la stupeur perdure. Le réseau routier est impraticable. Les écoles maternelles du primaire, les collèges, comme les établissements de l’enseignement sont fermés, nous apprend L’Express de Maurice. La décision concernant la réouverture des crèches et laissée à l’appréciation des responsables. Le ministère du Bien-être de la famille a transmis un communiqué expliquant : "Toutes celles qui souhaitent reprendre leurs activités dès demain (Ndlr : aujourd’hui mercredi) devront veiller à respecter toutes les conditions de sécurité nécessaire…". Avant de préciser, "Des officiers du ministère effectueront des inspections pour garantir le respect de ces conditions". 21 routes impraticables

On ne compte plus les rues obstruées par des branches, un mobilier urbain dégradé par les intempéries ou des voitures hors d’usage, abandonnées par leurs propriétaires piégés par les flots. Un premier état des lieux publié par Le Mauricien, ce mercredi matin, comptabilise vingt et une rues ou routes impraticables. Routes fermées :

De Riambel à Saint-Félix



De Marjolin Street à Cité-la-Cure



De Chamarel à Baie-du-Cap



De La Marie à Grand-Bassin-Chamouny



De Chamarel à Champagne-Pont-Saint-Denis Route de Flic-en-Flac inondées et impraticables : Avenue Perroquet

Avenue Cateau-Vert

Avenue AlcatrazAvenue Carrier

Avenue Manguier

Avenue Albatros

Avenue Hirondelle Les routes partiellement impraticables : Saint-Hubert Camp-Charlot en direction de Saint-Félix

Pointe-aux-Roches

Corner rue de la Passe et rue Hollandais-Mahébourg

Plaine-Magien New Airport Road

Rempel-Noire, Mare-d’Albert, Junction Union-Vale

Abbé de la Caille

