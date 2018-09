Incroyables images d'une nuit de spectacle au Piton de la Fournaise

Des visiteurs nocturnes

L'éruption se poursuit

De jour comme de nuit, le spectacle est exceptionnel. Pour cette seconde nuit d'éruption, le Piton de la Fournaise a offert un incroyable spectacle. Le rouge des fontaines et coulées de lave se mêle à la noirceur de la nuit.Samedi soir, des centaines de spectateurs sont venus admirer ce spectacle. Dès la tombée de la nuit samedi, les voitures étaient les unes derrière les autres pour emprunter la route des laves en direction du volcan. Le thermomètre affichait trois degrés à trois heures du matin au Piton, mais pas de quoi décourager les randonneurs. Les plus courageux ont pu observer l’éruption après une heure de marche sur le sentier Foc-Foc, en direction du Piton de Bert.Débutée le 15 septembre à 4h25 du matin, l’éruption du Piton de la Fournaise se poursuit. Selon l’OVPF, son intensité se maintient. Dans un communiqué, l’Observatoire indique que "le trémor volcanique, indicateur de l’intensité éruptive en surface, se maintient à un niveau stable et faible depuis 18 heures (heure de La Réunion)", samedi soir. Les mesures effectuées par satellite estiment ce matin un débit de lave inférieur à 10 m3/s. "Aucune déformation n’est perceptible depuis le début de l’éruption", précise également l’Observatoire.