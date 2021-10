Injures raciales : Brigitte Bardot jugée ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis

C'est une affaire qui avait fait grand bruit. Dans une lettre adressée au préfet de La Réunion en mars 2019, Brigitte Bardot avait dénoncé l'errance animale en s'en prenant violemment aux Réunionnais. A la suite de ses propos, elle est jugée ce jeudi 7 octobre au tribunal de Saint-Denis.

Sophie Person / GM •

Brigitte Bardot, 85 ans est jugée ce jeudi à La Réunion pour injures publiques, à caractère raciales et religieuses. Un procès qui fait suite aux propos tenus par l'ancienne actrice en mars 2019 dans une lettre adressée au préfet. Elle y avait dénoncé les sacrifices réalisés lors des cérémonies tamoules et plus généralement la maltraitance animale dans l'île.

Un an de prison et 45 000 euros

Brigitte Bardot s'en était alors violemment pris aux Réunionnais, en les qualifiant d'"autochtones" qui "ont gardé leurs gênes de sauvages". Des propos qui avaient suscité un tollé et ses excuses n'avaient pas fait retomber l'indignation. La ministre des Outre-mer de l'époque, Annick Girardin et le Préfet en poste, Amaury de Saint-Quentin avaient porté plainte.

La défenseure des animaux sera jugée ce jeudi 7 octobre, au tribunal correctionnel de Saint-Denis, elle risque jusqu'à un an de prison et 45 000 euros d'amende.

Des parties civiles en nombre

Face à elle, de nombreuses parties civiles seront représentées au tribunal correctionnel de Saint-Denis. La Fédération des Associations et Groupements religieux hindous et culturels tamouls de la Réunion ont pris un avocat, tout comme la ligue internationale contre le racisme. Le Député France Insoumise , Jean-Hugues Ratenon est lui aussi partie civile tout comme le mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples et la ligue des droits de l’homme.

De son côté, Brigitte Bardot sera défendue par un ténor du barreau parisien, l’avocat Emmanuel Daoud. L’avocat de l'ancienne star du cinéma aura donc fort à faire face à toutes ces robes noires.

Un nouveau procès en novembre



Pour Brigitte Bardot après la Réunion, un autre procès se profile à l’horizon. Le 9 novembre prochain, elle sera jugée au tribunal d’Arras : pour injures à nouveau, cette fois à l’encontre des chasseurs en général et plus particulièrement le président de la fédération. Des chasseurs qu’elle avait qualifiés de "sous-hommes d'une abjecte lâcheté aux trognes d'ivrognes". Propos tenus là aussi en 2019.