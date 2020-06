Insécurité routière : les infractions se sont multipliées ce week-end

Ce 4ème week-end de déconfinement a laissé place aux comportements dangereux des motards et automobilistes. Les forces de l'ordre ont relevé près de 200 infractions ce week-end.

Adjaya Hoarau •

Faits particuliers

125 infractions relevées par la Police de la DDSP

Un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule à Sainte Marie le vendredi 6 juin 2020, occasionnant de légers dégâts matériels • ©Adjaya Hoarau

Le bilan de l'activité de lutte contre l'insécurité routière est tombé ce lundi. Les gendarmes ont relevé, 14 rétentions, 4 mises en fourrière et 3 refus d'obtempérer.Dans la nuit de samedi à dimanche, les motocyclistes des brigades motorisées de Saint-Paul et Rivière Saint-Louis, renforcés par la brigade de Saint-Leu ont mené une opération de contrôles de conduites addictives de 19 à 23 heures. Trois automobilistes ont été contrôlés positifs à l'alcoolémie dont un à 0.86 mg/l. Outre son permis de conduire qu'il a du laisser aux gendarmes, son automobile a été placée en fourrière.Dans le même créneau horaire samedi soir, du côté de Sainte Marie, le bilan fait état de 1 conduite sous emprise alcool réprimandée, 2 défauts d'assurance, 1 dépassement de la vitesse et un usage de téléphone. Deux automobilistes ont refusé d'obtempérer aux injonctions d'arrêt des forces de l'ordre. Identifiés, un conduisait sans permis de conduire et l'autre était en annulation du même document.Hier matin, en service de contrôle de la vitesse sur la RN 2 commune de Bras-Panon, les motards de Saint-Benoît ont interceptés le conducteur d'une voiture contrôlé à 141 km/h au lieu des 110 autorisés. Le dépistage des drogues a révélé que l'intéressé avait consommé du cannabis et de la cocaïne. Son permis a été retiré sur le champ.A Saint-Louis, ce matin, un automobiliste a également été contrôlé en défaut de permis. Sa voiture n'était pas assurée et le contrôle technique était aussi périmé depuis 2018. Le dépistage des produits stupéfiants s'est, de plus, révélé positif au cannabis. Son véhicule a été placé en fourrière.De son côté, la Police de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de La Réunion a réalisé 25 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours du week-end du 05 au 07 juin 2020, permettant de relever 125 infractions dont 21 délits. 98 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion. Dans le cadre d'une opération "anti-pousse", dans la nuit du 06 au 07 juin 2020 à Saint-Denis, 24 contraventions ont été dressées.Ils ont observé 104 autres contraventions diverses au code de la route dont 7 excès de vitesse, 4 défaut de port du casque ou encore 5 usage d'un téléphone au volant.Le 06 juin 2020 à 03h00 sur la commune de Saint-Denis, deux individus en pleine pratique de "rodéos" ont été interpellés et conduits au commissariat de Malartic. Ils seront convoqués très prochainement. Leurs motos sont immobilisées en vue d’éventuelles confiscations.