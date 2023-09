JIOI 2023 à Madagascar : des tickets de couleurs et des barrages filtrants pour la cérémonie de clôture

Les organisateurs de ces onzièmes Jeux des Îles de l’Océan Indien se terminent sans incident. La bousculade tragique à l’extérieur du stade le 25 août, lors du lancement de l’évènement a marqué les esprits. Pour éviter tout incident, l’arrivée des spectateurs sera filtrée et des billets de couleur détermineront les portes d’entrée au stade Barea.

Fabrice Floch •

Afin de mieux gérer l’afflux des spectateurs, lors de la cérémonie de clôture des Jeux des Îles 2023, les autorités malgaches ont décidé de modifier l’accueil du public. Des tickets de couleurs correspondants aux portes d’entrée du stade Barea ont été édités. Ils permettront d’orienter les spectateurs en amont de leur arrivée aux abords de l’enceinte. Il était question d’utiliser des bracelets, mais les tickets de couleur sont nettement plus lisibles. Ils n’offrent aucune place à l’interprétation.

“Les barrages seront ainsi mis en place en amont aux alentours du stade pour effectuer un préfiltrage”, explique le général Andry Rakotondrazaka, commandant de la gendarmerie nationale.



Les portes ouvriront dès 8h



Pour éviter la cohue, les forces de l’ordre et les organisateurs des JIOI ont décidé de permettre au public de se rendre au stade Barea, dès 8h du matin. Impossible d’approcher du lieu des festivités sans être en possession d’un Pass, nous apprend 2424.mg.

Une entrée spéciale pour les véhicules transportant les athlètes a été instaurée. Les voitures et bus non autorisés ne pourront pas accéder aux parkings qui sont réservés aux organisateurs, aux délégations sportives et aux représentants des sept îles participantes aux Jeux.