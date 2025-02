Johanne Defay fait une pause en 2025, la surfeuse réunionnaise attend un enfant

La surfeuse française Johanne Defay, a annoncé sur les réseaux sociaux, faire une pause cette année. La médaillée de bronze aux JO 2024 va devenir maman.

"Le post Jeux Olympiques n’a pas été facile. Oú trouver la motivation, l’envie, le sens après toutes ces émotions ? [...] Pour continuer à vivre mon rêve, j’ai besoin d’une pause pour me consacrer à d’autres projets, dont celui d’être maman", a annoncé Johanne Defay sur ses réseaux sociaux.

Une pause en 2025

Après ses belles performances aux Jeux Olympiques 2024 à Paris, la surfeuse réunionnaise se repose cette année. "Je suis allée chercher cette médaille au plus profond de moi, j’ai aussi gagné ma sixième coupe du monde en Europe en mars dernier avec toute ma famille (ou presque) qui regardait", confie-t-elle.

Depuis plus de 15 ans, je voyage à travers le monde à la poursuite d’un rêve de gamine. J’ai fait le tour, j’ai atteint mes objectifs, j’ai plus de trente ans et les perspectives changent, les priorités évoluent. Pour continuer à vivre mon rêve, j’ai besoin d’une pause pour me consacrer à d’autres projets dont celui d’être maman ! Johanne Defay

Ce projet bébé "oblige" la sportive à "mettre le World Tour entre parenthèses pour les quelques mois à venir", dit-elle. Mais Johanne Defey espère "revenir en pleine forme la saison prochaine".

"Je compte surfer le plus longtemps possible même avec mon gros ventre"

Johanne Defay essaiera de combiner au mieux maternité et entraînement.

"Les hommes ont cette chance de pouvoir poursuivre leur carrière pro tout en devenant papa, j’aimerais poursuivre la mienne tout en étant maman", ajoute la surfeuse.

Médaillée olympique

Johanne Defay a terminé les Jeux Olympiques de Paris 2024 à la troisième place. La Réunionnaise de 31 ans a décroché le bronze sur la vague de Teahupoo, à Tahiti.

Sur ses réseaux, La Fédération Française de Surf félicite la future maman : "On lui souhaite tout le bonheur du monde et à l’exemple de nombreuses « championnes-maman » de revenir au plus haut".