Un jour avec...des pèlerins réunionnais à Madagascar

© Jean-Marc Colienne

Le père Jean-Rémi et Josette Razo, ces deux noms vous diront quelque chose à la fin du reportage ramené par l'équipe " d'un jour avec ".Ils étaient à la tête d'un petit groupe de réunionnais originaires de Sainte-Marie et de Salazie, qui s'est rendu à Madagascar pour assister à cet événement exceptionnel : la célébration de la messe par le pape Francois.Jean-Marc Colienne et Laurent Pirotte ont partagé l'aventure de ces pèlerins qui ont d'abord passé la nuit dans une petite auberge d'Ivato avant de se rendre à Soamandrakizai dans la banlieue de Tananarive, un immense champ de poussière de couleur rouge où doivent se retrouver plus de 800 000 chrétiens. L'équipe a assisté au réveil du petit groupe puis au départ vers 4h00 du matin, à bord d'un minibus. Il y a de joie, de l'impatience, les chants et les prières rythment le trajet, sur le bord des routes des hommes, des femmes, des enfants convergent vers un même lieu, dans le jour qui se dessine.C'est aussi une belle histoire de rencontres que l'équipe nous fait vivre.