Journée d’intégration pour les 150 nouveaux gendarmes affectés à la Réunion

Ils sont arrivés entre le mois de juin et le 1er octobre. Les 150 nouveaux gendarmes affectés à la Réunion viennent compléter la quarantaine de gendarmes adjoints formés directement sur l’île. Une journée d’intégration leur a été consacrée afin de mieux connaître le territoire et la société réunionnaise.

« On travaille bien et on protège bien que ce qu’on connaît et ce qu’on comprend. Il faut avoir l’intelligence du territoire. C’est l’un des objectifs de cette journée d’intégration. »