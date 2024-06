Journée mondiale de la diversité culturelle à La Réunion : promouvoir la transmission avec les contes et légendes péi

Journée mondiale de la diversité culturelle à La Réunion : contes et légendes... l'imaginaire des aïeux est à l'honneur

Journée d'échanges et de partage au MoCA, à Montgaillard, ce samedi 1er juin 2024. À l'occasion de la Journée mondiale de la diversité culturelle, la langue créole, la cuisine traditionnelle, les plantes médicinales, et les musiques péi sont toujours à l'honneur. Mais cette année, l'accent est mis sur les croyances, contes et légendes de La Réunion.

Annaëlle Dorressamy / Jean-Claude Toihir •

Si, d'ordinaire, la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement a lieu le 21 mai, journée internationale des Nations Unies depuis l’adoption par l’Unesco en 2001 de la Déclaration universelle sur la diversité culturelle, cette année, elle est célébrée ce samedi 1er juin au domaine du MoCA, à Montgaillard. Au programme, zistoirs kriké kraké, rakontaz zistoir par Sully Andoche ainsi que des débats et des échanges sur les différents aspects liés à la pratique et à la transmission de cette oralité. Ce matin, près de 400 personnes ont participé à l'événement. Promouvoir la diversité culturelle réunionnaise Le but de cette journée est de promouvoir la culture et de mettre en évidence l’importante de sa diversité à La Réunion. Musique péi, langue créole, cuisine traditionnelle... toutes les formes de cultures sont célébrées, mais surtout la culture immatérielle. C'est une manifestation que nou fé depuis trois ans. Terla, nou prend conscience que nou lé dan' une société que lé composé de demoun i sorte de partout. Lé important de rappeler tout ça. Sé sak i fé nout' kréolité, sé sak nou appel kiltir zembrocal. Nou la besoin d'avoir un dialogue interculturel et un peu de cozement entre nou. Roger Ramchetty, président du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement Écoutez l'interview de Roger Ramchetty sur Réunion La 1ère : Interview de Roger Ramchetty L'objectif est également de réfléchir à la manière dont la culture contribue au dialogue, à la compréhension mutuelle, mais aussi aux vecteurs sociaux, environnementaux et économiques de développement durable. Contes et légendes péi : la transmission au cœur des échanges "Les croyances, contes, mythes et légendes d'antan, i doit perdurer. Nou doit pas perd' tout ça. Nout band' marmays i doit connaître zistoir Grand Mère Kal, zistoir Sitarane", souligne Roger Ramchetty, président du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. L'identité réunionnaise se forge et se consolide à travers la littérature orale, par le biais des textes, contes et légendes péi. Au programme ce samedi après-midi au MoCA, un racontaz zistoir par Sully Andoche. Dès 13h30, un Sobatkoz avec Annie Grondin, Josie Virin et Isabelle Tresta dressera un état des lieux de la pratique de la littérature orale, de ses modalités de transmissions et ses perspectives.

