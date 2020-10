Journée mondiale de lutte contre la poliomyélite : une sensibilisation virtuelle et ludique

Ce samedi 24 octobre marque la "Journée Mondiale de Lutte contre la polio". Compte tenu de la crise sanitaire, il n’y a pas d’événements publics cette année. Pour sensibiliser la population sur cette maladie, le Rotary Club de Saint-Denis a souhaité se mobiliser de manière virtuelle.

Céline Latchimy •

Un quiz pour sensibiliser et informer

Qu’est-ce que la polio ?

La situation en 2020

Contrairement aux années précédentes et compte-tenu de la Covid, aucun événement public n’a lieu cette année.Cette journée, étant organisée par l’OMS et de nombreux partenaires dont le Rotary Club de Saint Denis, ce dernier a souhaité informer et sensibiliser la population réunionnaise. Un événement virtuel, sous forme de jeu, est proposé sur les réseaux sociaux. Ainsi, les internautes peuvent répondre à un questionnaire sur cette maladie.Maladie très contagieuse, la poliomyélite touche principalement les enfants de moins de 5 ans. Elle peut attaquer le système nerveux et une infection. Une infection sur 200 entraîne une paralysie irréversible ; et dans 5 à 10 % des cas déclarés, la mort. S’il n’y a pas de traitement, il existe un vaccin et la prévention reste la seule option à cette maladie virale. Cette dernière se transmet d’une personne à une autre, souvent par des eaux contaminées.Les symptômes les plus courants sont la fièvre, la fatigue, des vomissements, une raideur de la nuque et des douleurs dans les membres.Le 25 août dernier, l'Organisation mondiale de la Santé, OMS, a annoncé que la transmission du poliovirus sauvage avait officiellement cessé dans les 47 pays de sa région africaine. Deux pays constituent encore des foyers de résistance à la polio : le Pakistan et l’Afghanistan.