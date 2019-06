Journée nationale des sapeurs-pompiers : ils sont 2 575 professionnels et volontaires à La Réunion

Saint-André et Trois-Bassins

Qu’ils soient civils ou militaires, professionnels ou volontaires, personnels administratifs ou techniques, jeunes ou anciens, femme ou hommes, tous sont aujourd’hui à l’honneur en cette journée nationale des sapeurs-pompiers, ce samedi 15 juin.Hier matin, vendredi, une cérémonie nationale d’hommage aux sapeurs-pompiers de France, s’est déroulée devant l’Arc de Triomphe à Paris. Les pompiers se sont alors associés à l’hommage national rendu aux trois sauveteurs en mer de la SNSM décédés la semaine précédente au large des Sables d’Olonne.Cette journée nationale est l’occasion de saluer donc l’engagement des hommes et femmes sapeurs-pompiers, professionnels ou volontaires. Une journée relayée par le Service Départemental d'Incendie et de Secours de La Réunion également. Les casernes des Saint-André et Trois-Bassins sont ainsi ouvertes au public ce samedi 15 juin, de 8h à 16h.A La Réunion, on compte près de 865 sapeurs-pompiers professionnels et 1 456 volontaires, soit 2 575 personnes. Certains d’entre eux font partie d’unité plus spécialisée comme le GRIMP, spécialiste des interventions en milieux périlleux, d’autres de la nautique, experte en sauvetage aquatique, du DIH, chargé d’intervenir dans les zones d’incendie inaccessibles aux engins ou encore de l’équipe cynotechnique qui intervient dans toutes les missions de recherche de personnes.Cette journée est donc l’occasion d’échanger avec les pompiers sur leur métier et leur engagement. Les sapeurs-pompiers proposent également des démonstrations et font découvrir les véhicules opérationnels, la grande échelle remportant toujours un certain succès. Des formations aux gestes qui sauvent sont aussi dispensées.