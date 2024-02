Journée portes ouvertes à l’Institut de l’Image de l’Océan Indien : les visiteurs sont au rendez-vous

Les métiers de l’audiovisuel, du son et du numérique sont à l’honneur. L’Institut de l’Image de l’Océan Indien (ILOI), implanté au Port depuis 30 ans, organise une journée portes ouvertes ce mercredi 28 février 2024. Le but est de présenter les formations proposées au public.

Annaëlle Dorressamy / Delphine Poudroux / Willy Thévenin •

L’Institut de l’Image de l’Océan Indien (ILOI), au Port, fête ses 30 ans cette année. Pour l’occasion, l’établissement organise une journée portes ouvertes ce mercredi 28 février. Les jeunes visiteurs sont venus découvrir les formations proposées.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

Ce mercredi, l'Institut de l'Image de l'océan Indien accueille les visiteurs lors de sa journée portes ouvertes, au Port.

L'Institut de l'Image de l'Océan Indien, une école reconnue

Depuis 30 ans, l’ILOI forme les jeunes en mettant en place ses premières actions de formation dans le domaine du cinéma d’animation et de la création numérique. En 1995, Pipangaï, le premier studio de cinéma d’animation à la Réunion a vu le jour.

Par ses actions de formation, l’ILOI a favorisé le développement de plusieurs filières professionnelles nouvelles, créatrices d’emplois dans l’île. L’école a permis à de jeunes talents de l’île de prendre place sur le marché du travail à l’international.

Des formations post-bac

L’ILOI est également un Centre de Formation des Apprentis (CFA) qui permet une professionnalisation en alternance avec les entreprises, validée par des diplômes d’État (licence, master européen), avec une certification de qualification professionnelle.

L’ILOI affirme proposer trois écoles en une : “la première celle de l’audiovisuel, la deuxième la création digitale, la troisième jeux vidéo 2D et 3D”, énumère une étudiante de l’ILOI.

L’école propose des formations post-bac, accessibles à tous ceux qui ont une appétence pour les métiers de l’image. “C’est l’occasion de rencontrer les parents, les futurs étudiants et les futurs talents qui sont intéressés”, précise Clody Dalle Grave, formatrice à l’ILOI en création digitale.

A la découverte de l’école

L’an dernier, plus de 500 personnes sont venues aux journées portes ouvertes. Chaque année, l’école accueille de plus en plus d’étudiants.

Journée portes ouvertes à l’Institut de l’Image de l’Océan Indien : les visiteurs sont au rendez-vous • ©Réunion La 1ère

“Je suis venu découvrir l’ILOI, en particulier pour la partie jeux vidéo, car je suis très intéressé. J’aimerais en faire mon métier. L’ILOI propose beaucoup de formations, c’est compliqué de faire un choix”, explique un visiteur.

“Je suis venue pour découvrir la licence jeux vidéo, c’est ma passion, donc j’aimerais devenir développeuse de jeux vidéo”, témoigne une jeune fille.

Les étudiants de l'école ont profité de l'occasion pour présenter leurs projets réalisés dans le cadre des formations dispensées.