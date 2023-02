L’alerte orange levée à La Réunion après le passage du cyclone Freddy

La préfecture de La Réunion annonce, ce mardi 21 février, la levée de l’alerte cyclonique orange, à 8 heures, sur le département, après le passage du cyclone tropical intense Freddy la nuit dernière. Peu de dégâts sont signalés.

LP •

L’alerte cyclonique orange est levée, ce mardi 21 février, à 8 heures, annonce la préfecture de La Réunion. "Aucun décès ou blessé n’est à déplorer", assure-t-elle après le passage du cyclone Freddy.

Fin de l’alerte orange à 8h

Ce cyclone tropical intense se situe désormais à 300 km de La Réunion et s’éloigne rapidement à 39 km/h. Il est passé au plus près de notre île, vers 22h, lundi soir, à environ 190 km, sans causer trop de dégâts.

Le préfet a donc décidé à 8 heures de lever l’alerte orange "au regard des conditions météorologiques plus favorables ce matin et après concertation avec les services de l’État et les gestionnaires de réseaux". Elle était en vigueur depuis dimanche, 19 heures.

Littoraux Nord et Est à nouveau accessibles

Jérôme Filippini a aussi levé l’interdiction d’accès aux littoraux du Nord et de l’Est.

Le préfet de La Réunion "salue l’ensemble des services mobilisés durant cette nuit et tient à remercier l’ensemble des Réunionnaises et Réunionnais qui ont agi avec responsabilités : "Nou té bien préparé !".

Ecoles toujours fermées

Pour autant, les établissements scolaires, l’Université et les crèches restent fermés toute la journée, "afin d’évaluer les éventuels dégâts sur les bâtiments".

Réouverture de la route du Littoral

A 7 heures, le viaduc de la nouvelle route du littoral a rouvert dans le sens Nord-Ouest. La réouverture de la route du littoral dans le sens Ouest-Nord se fera vers 10 heures. A noter qu’entre la Grande Chaloupe et les Potences, la circulation se fera sur les voies coté montagne et la vitesse limitée à 70 km/h.

La route de Cilaos est aussi fermée ce matin, tout comme le radier du Ouaki submergé à Saint-Louis.

Réouverture de l'aéroport à 10h

L’aéroport Roland-Garros rouvrira au public comme prévu à 10h, pour une première arrivée à 10h30. Les vols reprendront ensuite normalement.

Quel temps pour la journée ?

La prudence reste de mise car le temps reste encore dégradé sur le département avec du vent et de la houle qui va s’amortir au cours de la journée. Une vigilance jaune vagues submersion est en cours le long des côtes Nord, Nord-Ouest, Nord-Est, Est et Sud-Est. Les littoraux Nord et Est sont toujours interdits par arrêté préfectoral en raison de la houle.

Une vigilance jaunes fortes pluies et orages est en vigueur sur toute l'île, ainsi qu'une vigilance vents forts sur l'Ouest, le Sud, et le Sud-Est.

Il faudra attendre la mi-journée pour observer une amélioration du temps. Mais attention, de la pluie est à nouveau attendue en soirée, avec le passage de la queue du cyclone près de La Réunion.

9 000 foyers sans électricité et 500 sans eau

Ce matin, 9 000 foyers sont encore privés d’électricité, à Saint-Denis et dans le Sud de l'île. Ils étaient 25 000 au plus fort du passage du cyclone. Les techniciens d'EDF sont en cours d'intervention.

Ces coupures d’électricité ont causé l’arrêt de plusieurs stations de pompage, privant l’accès à l’eau potable pour environ 500 foyers (sud de l’île). Un retour à la normale est envisagé à la mi-journée.

Peu de dégâts cette nuit

Ce cyclone Freddy aura provoqué peu de dégâts dans l’île. Quelques arbres à terre, des coupures d’électricité et des routes fermées : c’est le bilan du passage de Freddy la nuit dernière. La Réunion a échappé au pire. "Plusieurs dizaines de personnes (environ 80) ont été prises en charge dans les 55 centres ouverts sur le territoire à titre préventif", indique la préfecture de La Réunion.

