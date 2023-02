Les agriculteurs rassemblés devant la préfecture pour demander une aide d’urgence face à la hausse des coûts de production

Les agriculteurs, syndicats et coopératives, sont appelés à se rassembler devant la préfecture à Saint-Denis, ce lundi 13 février. Ils demandent une aide d’urgence et vont déposer une motion pour attirer l'attention des pouvoir publics sur l'augmentation du prix des intrants et donc des coûts de production.

C’est un appel à l'aide lancé par les agriculteurs, et notamment les maraîchers, ce lundi 13 février. Ils sont rassemblés devant la préfecture à Saint-Denis pour demander une aide d’urgence. Les maraîchers sont à bout de trésorerie.

Les agriculteurs vont déposer en préfecture une motion pour attirer l'attention des pouvoir publics sur l'augmentation du prix des intrants. Ils demandent un soutien à la filière fruits et légumes et en particulier à la filière de production d’ananas. Cette motion sera aussi déposée au Département.

Hausse des coûts de production

"Il est impossible pour les agriculteurs de faire face et demain ça sera au consommateur de payer, prévient Dominique Clain, le président de l'UPNA, Unis Pour Nos Agriculteurs. Nous sommes obligés aujourd’hui d’augmenter les prix de nos produits pour pouvoir payer nos coûts de production".

L'intersyndicale agricole dénonce une hausse intenable des coûts de production, et en particulier du prix de l’engrais. Les producteurs de fruits et légumes travaillent à perte. Ils ont réduit leur volume de production et leur personnel.

La manifestation du monde agricole devant la préfecture de Saint-Dénis, lundi 13 février • ©Michelle Bertil

Les prix des engrais ont triplé

Ils expliquent faire face à une succession de difficultés ayant fragilisé leur trésorerie ces trois dernières années. "L’arrivée de nouveaux ravageurs, les aléas climatiques avec cyclones et sécheresse, la crise Covid mais aussi la guerre en Ukraine et les prix des engrais qui ont triplé", assurent-ils. Les prix des autres intrants ont aussi flambé, ceux du plastique ou encore des bâches ont pris 30 à 50 % d’augmentation.

"Dans ce contexte, le plan mis en place pour atteindre l’autonomie alimentaire est remis en cause, prévient Jean-Michel Moutama, président de la CGPER. Sans accompagnement, la production locale va se casser la figure. On ne peut pas répercuter ces coûts sur nos produits alors qu’un quart de la population vit sous le seuil de pauvreté à La Réunion".

"La mort de toutes les filières"

"Nous demandons que les autorités prennent en compte cette inflation et nous donnent des aides fiables, explique Dominique Clain, le président de l'UPNA, Unis Pour Nos Agriculteurs. Toutes les filières de l’agriculture réunionnaise sont en train de mourir : caniers, maraichers, éleveurs, abeilles…"

La manifestation du monde agricole devant la préfecture de Saint-Dénis, lundi 13 février • ©Michelle Bertil

Une aide du Département jugée "insuffisante"

Le Département a déjà débloqué une enveloppe de secours, mais cette aide ne suffit pas selon Stéphane Sardon, le président de la FDSEA. "L’aide est de 150 euros par hectare, mais c’est insuffisant, assure-t-il. Nos factures en fertilisant ont doublé. Pour 1000 mètres hectares, on est déjà à 17 000 euros, c’est horrible".

"On est vraiment dans l’urgence, martèle Stéphane Sardon, le président de la FDSEA. Encore un mois ou deux comme ça, et on ne pourra pas remettre en culture et replanter".

Pour les jeunes agriculteurs, le constat est clair. "Aujourd’hui on demande aux agriculteurs de nourrir la population et d’assurer la souveraineté alimentaire, mais on nous donne pas les moyens de le faire", dénonce Guillaume Sellier, président du syndicat des Jeunes Agriculteurs Réunionnais.