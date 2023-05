L’ex-PDG de Mauritius-Telecom et son épouse remis en liberté

Les époux Singh ont été remis en liberté vers 13h contre une caution de 50 000 roupies mauriciennes et une reconnaissance de dette, de 400 000 RS. Ils sont suspectés de blanchiment d’argent. Ils auraient perçu 347 millions de roupies mauriciennes pour la vente de 22 tonnes de cuivre.

Fabrice Floch •

Après un peu plus de 36 heures de garde à vue et deux nuits en détention provisoire, Varsha et Sherry Singh ont retrouvé la liberté. Ils ont dû verser une caution de 50 000 roupies et signer, chacun, une reconnaissance de dette de 400 000 RS, écrit L'Express de Maurice.

Ils avaient été interpellés, lundi en fin de journée, à leur domicile. Les policiers de la "Special Striking Team" (traduction : Equipe de Frappe Spéciale) avaient procédé à une perquisition immédiate de leur villa avant de les transférer au commissariat central.

À l’issue d’une première audition, les époux Singh avaient été placés en détention provisoire. Mardi 30 mai 2023, après un premier passage devant le juge du tribunal de Port-Louis, ils ont été à nouveau interrogés sur ce dossier de vol présumé de 22 tonnes de cuivre.

Les investigations dans ce dossier débutent. La procédure va durer des mois, voire des années.

Les opposants au gouvernement parlent de manipulation

Ce mercredi matin, Bruneau Laurette déclarait dans Le Mauricien : "Il s’agit d’une opération d’élimination". Le virulent opposant, à l’origine d’importantes manifestations contre le gouvernement, a lui aussi été incarcéré, ces dernières semaines. Il est suspecté de trafic de drogue.

Maître Akil Bissessur, autre figure de l’opposition, a également été incarcéré. Il était poursuivi pour trafic de drogue. Il a été remis en liberté et les poursuites ont été abandonnées suite à l’intervention de la magistrate, Vidya Mungroo-Jugurnath. Elle avait émis des doutes sérieux quant à l’impartialité des services de police, écrivait L’Express de Maurice, le 30 mars 2023.

Enfin, mi-avril 2023, des poursuites étaient engagées à l’encontre d’un graffeur. Il avait réalisé un portrait de son ami Bruneau Laurette sur un mur, support sur lequel il dessinait depuis 15 ans.