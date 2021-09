La boulangerie Yong rappelle des tartes, tartelettes et quiches surgelées

Dans un communiqué, lundi 27 septembre, la boulangerie Yong annonce qu’elle a retiré de la vente une partie de ses tartes, tartelettes et quiches surgelées. Une décision prise suite à la découverte de la "présence potentielle de fragments métalliques filiformes (de l’ordre de 2 à 4 cm de long)".

Depuis le 24 septembre, la boulangerie Yong a retiré de la vente une partie de ces tartes, tartelettes et quiches surgelés, suite à la mise en évidence "de la présence potentielle de fragments métalliques filiformes (de l’ordre de 2 à 4 cm de long)". Elle indique que "les prêts à consommer et cuits ne sont plus concernés par ce rappel (DLC de 3 jours)".

Ce rappel concerne l’ensemble des "lots produits entre le 30 juin 2021 et le 23 septembre 2021 (DLUO comprise entre le 30 décembre 2022 et le 22 mars 2023)". Leur colisage de six unités à 175 unités est effectué en carton, en fonction du type de produits.

La boulangerie assure que "l’intégralité des produits potentiellement touchés est actuellement connue, comme l’ensemble des points de vente (points chauds, stations-services, grandes, petites et moyennes surfaces). Les lots concernés sont actuellement sous contrôle".

Que faire si vous êtes concerné ?

Il est donc recommandé aux personnes qui détiendraient encore ces produits surgelés appartenant à ces lots de ne pas les consommer et de les rapatrier :

- aux magasins concernés (Délices Gourmands, Bourbon Délices, Liotus, Délices Créoles)

- de contacter nos services pour organiser le retour de ces produits.

Tél : 02 62 26 59 69 / 06 92 55 93 92 / 06 92 59 57 60. Mail : qualiteyong@boulangerieyong.fr

Voici les références concernées :