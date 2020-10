La caravane des DYS : sensibiliser pour mieux aider les enfants

10% des enfants seraient concernés par un ou plusieurs troubles DYS. Si les troubles DYS sortent doucement de l’anonymat, trop d’enfants ne sont pas encore diagnostiqués et ne bénéficient donc pas d’un accompagnement adapté. L’association Dys Semblable se mobilise en ce sens.

L’association DYS Semblable s’engage à La Réunion pour faire connaître les troubles DYS et proposer un accompagnement aux familles qui y sont confrontées. Il s’agit de troubles, qui malgré le travail fournit pour y remédier, ne disparaîtront pas, mais avec lesquels il est possible de vivre en trouver des façons adaptées de résoudre les difficultés qu’ils posent.Encore faut-il les connaître. Chaque année, l’association et des professionnels se mobilisent pour sensibiliser le public, à l'occasion nationale des troubles DYS. Cette année encore, c’est grâce à une caravane qui sillonne l’île tout au long de la journée, qu’ils vont à la rencontre des enfants et de leurs parents.Pendant 10 heures, la caravane fera le tour de l’île et diffusera des vidéos en direct ou pré-enregistrées et des informations. L’objectif est de sensibiliser les familles sur ces troubles et leur proposer un accompagnement.Parmi les troubles les plus connus, il y a la dyslexie qui concerne la lecture.D’autres troubles sont plus "anonymes" et pourtant assez fréquents, c’est le cas de la dyspraxie, qui des difficultés de coordination des gestes ou encore de la dysgraphie pour l’écriture.De plus en plus de professionnels et d’enseignants sont sensibilisés et formés pour accompagner les enfants atteints de DYS et leur famille. Désormais, les DYS, comme "dysfonctionnements" de certaines zones cerveau, sont mieux compris et compensés.La moitié des enfants en échec scolaire sont concernés. Des enfants dont le trouble n’est pas toujours identifié, souvent décrits comme rêveurs ou manquants de concentration. Pourtant, il est possible de diagnostiquer ses troubles et de mette en place des stratégies de rééducation notamment.