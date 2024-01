La colère des agriculteurs gagne-t-elle La Réunion ? Des actions sont prévues sur les routes mercredi prochain

En cours dans l’Hexagone, la colère des agriculteurs va-t-elle gagner La Réunion ? Les Jeunes Agriculteurs prévoient des actions sur les routes mercredi prochain. Hier, les annonces du Premier ministre, Gabriel Attal, n’ont pas apaisé l’exaspération des agriculteurs, y compris dans l'île.

A La Réunion, les Jeunes Agriculteurs annoncent des actions sur les routes, mercredi prochain. La colère des agriculteurs va-t-elle gagner notre île ?

Des annonces jugées insuffisantes

En cours dans l’Hexagone, la mobilisation continue ce samedi 27 janvier, au lendemain des annonces du Premier Ministre, en Haute-Garonne. Gabriel Attal a promis un "sursaut agricole" en annulant notamment la hausse du Gazole Non Routier.

"On a décidé de mettre l'agriculture au-dessus de tout le reste", a déclaré le chef du gouvernement. Parmi les mesures pour répondre aux revendications des agriculteurs : la simplification des normes, le respect des lois Egalim, ou encore l'accélération du versement des aides.

Cette série d’annonces n’a pas apaisé les agriculteurs qui expriment leur exaspération depuis plusieurs jours.

Des actions mercredi prochain

"C’est insuffisant", selon les Jeunes Agriculteurs Grand Sud qui annoncent des actions la semaine prochaine à La Réunion. "Pour le moment, on se concerte, on y travaille, mais il y aura des actions menées la semaine prochaine", prévient Bryan Alaguirissamy, président des Jeunes Agriculteurs Grand Sud. Selon lui, "la base est prête à se mobiliser". Des discussions doivent avoir lieu avec les autres syndicats agricoles de l’île.

"Le compte n'y est pas"

"Dans ces annonces, le compte n’y est pas, assure Bryan Alaguirissamy. On attendait beaucoup plus sur la transition pour les jeunes agriculteurs, sur la souveraineté alimentaire ou encore sur des alternatives aux produits phytosanitaires". "On doit dépendre moins des autres, produire plus par nous-mêmes, mais on nous donne pas la capacité de travailler", assure-t-il.

Aujourd’hui, un agriculteur passe plus de temps à faire de l’administratif qu’à travailler dans son champ. Bryan Alaguirissamy

Blocus de Paris

Dans l'Hexagone, la majorité des syndicats agricoles veut poursuivre le mouvement. Ces annonces sont "trop justes" et ne "répondent pas à toutes les attentes" , selon le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau.

Même si certains barrages ont été levés ce matin, la mobilisation se poursuit. Les Jeunes agriculteurs veulent "organiser le blocus de Paris et de la petite couronne" dès dimanche soir.