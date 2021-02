La Commission de l'océan Indien offre du matériel contre la Covid aux Comores et aux Seychelles

Un avion s'est envolé de l'aéroport de Plaisance, ce mardi 16 février 2021, vers les Comores et les Seychelles. Il transporte du matériel médical pour aider ces deux pays à lutter contre la seconde vague de Covid-19 et ses variants.

Fabrice Floch •

La Commission de l'océan Indien en liaison avec l'Agence française de développement (AFD) dispose d'une enveloppe de 4,5 millions d'€ pour aider les pays de la zone à lutter contre l'épidémie Covid-19. Mardi matin, un avion a quitté l'île Maurice à destination des Comores et des Seychelles pour livrer du matériel médical. Depuis un an, masques, gants, blouses, charlottes gel composent l'essentiel des chargements qui sont offerts aux pays qui rencontrent des difficultés.



La première livraison a été effectuée un peu avant 17h à Moroni, trois heures plus tard, l'avion affrété par la COI se posait à Mahé précise le site du ministère du tourisme des Seychelles.

Les Comores et les Seychelles durement touchés

Les archipels des Comores et des Seychelles ont essuyé, au début de l'année, une recrudescence inattendue du nombre de malades de la Covid. Cette seconde vague, bien plus terrible que la première, a surpris les autorités. Les variants sud-africains et britanniques ne sont pas étrangers à cette explosion du nombre de patients hospitalisés.

Les Seychelles comptent 10 décès, 2 280 tests positifs, 1 719 personnes guéries et 110 malades toujours hospitalisés ou suivis à leur domicile.

Les Comores comptabilisent, officiellement, 3 décès, 3 458 personnes testées positives, dont 45 ces derniers jours, 3 030 patients guéries et 30 suivis ou hospitalisées. Ce sont les chiffres officiels recueillis par Github.com, site qui recueille les data du monde entier sur le sujet.