La communauté chinoise de La Réunion célèbrera Guan Di du 21 au 23 juillet

Après deux années de célébration en comité restreint, la communauté chinoise va de nouveau pouvoir partager les festivités de Guan Di avec l’ensemble des Réunionnais. Durant 3 jours, les temples dédiés au Dieu guerrier seront à la fête.

LH avec GM •

Du 21 au 23 juillet, la communauté chinoise de La Réunion célébrera Guan Di. Depuis la dernière édition en 2019, cette fête très importante n’a pu être partagée avec l’ensemble des Réunionnais durant la crise Covid.

Guan Di, le Dieu guerrier

Cette année marque donc le grand retour des festivités de Guan Di à La Réunion. Tous les ans, le 24ème jour du 6ème mois lunaire, est célébrée la date anniversaire de la naissance de Guan Di dans les temples de l’île et partout dans le monde.

Pour les Réunionnais d’origine chinoise, il s’agit de la deuxième fête la plus importante, après le jour de l’an chinois, explique Laurent Laï-Kan-Thon. Ces festivités correspondent aux rites et coutumes ramenés par leurs ancêtres, arrivés à La Réunion il y a plus de 120 ans.

Il s’agit ainsi de rendre hommage au Dieu guerrier qui se trouve dans les temples de la rue Sainte-Anne à Saint-Denis et de Saint-Pierre.

Guan Di 2022 : le retour des festivités : Laurent Laï Kan Thon

Des festivités cultuelles…

L’édition 2022 se déclinera en deux parties : une davantage cultuelle dans les temples les jeudi 21 et vendredi 22 juillet, et l’autre culturelle.

La date anniversaire de la naissance de Guan Di est le vendredi 22 juillet. Les cérémonies la veille, le jeudi 21, sont très importantes. Elles débutent à 23h, et sont accompagnées de pétards, de la danse du Lion et de la danse du Dragon.

©Michelle Bertil

A 00h01, vient la dégustation des " mines de longévité ", le repas traditionnel à la première minute de la date anniversaire de Guan Di.

… et culturelles

Pour la partie culturelle, les animations auront lieu dans l’enceinte de l’Ecole Centrale de Saint-Denis le vendredi après-midi et la journée du samedi.

Des stands de restauration et de découverte seront aussi proposés, ainsi que des conférences sur la digitoponcture ou encore la formation des noms chinois à La Réunion.