La communauté musulmane de La Réunion célèbre l'Eid El Kébir ce mardi

Ce mardi 18 juin 2024, avant le lever du jour, des fidèles de la communauté musulmane se rassemblent aux quatre coins de l'île et notamment à Saint-Denis pour la prière de l’Eid El Kébir. Avec le Ramadan, c'est l'une des fêtes religieuses les plus importantes pour les Musulmans. Elle commémore la soumission d'Abraham à Dieu, en sacrifiant son fils Ismaël. Cette fête durera trois jours.

Annaëlle Dorressamy / Harry Amourani •

Ce mardi matin, l’événement est célébré partout à La Réunion, notamment à Saint-Denis, où des prières en plein air sont organisées à cette occasion. C'est le cas au vélodrome de Champ-Fleuri. Les prières ont débuté dès 6 heures du matin.

La fête du sacrifice

Le symbole de l'Eid El Kébir est le sacrifice d'un animal. À La Réunion, en général, c'est un bœuf qui est sacrifié. Les familles répètent ainsi le geste d'Abraham. A travers ce rituel, les fidèles rendent hommage au prophète, avant un moment de partage.

Il faut bien comprendre qu'Abraham est le père du monothéisme. Il avait un fils qui s’appelait Ismaël. Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils Ismaël. À travers cette épreuve-là, Dieu a voulu qu'on fasse un sacrifice. Dieu a voulu qu'on se détache de ce sentiment de propriété et d'orgueil que nous avons. Imam Mouhammad Bana

Les prières débutent avant le lever du jour

Dans toutes les mosquées de l'île et notamment à Saint-Denis, les prières débutent très tôt ce mardi matin.

Les préparatifs de l'Eid El Kébir

A Saint-Denis, les fidèles se pressent pour la prière ou un instant de recueillement dans les locaux de l’association Baytoul Hayaate. Ces dix derniers jours ont été marqués par des moments de jeûne et d’adoration qui précèdent "la fête du sacrifice", comme l’explique l’Imam Mouhammad Bana.

C'est le sacrifice d'Abraham. Cette histoire-là est même racontée dans la Bible. Le sens de cette fête, c'est de se rapprocher de Dieu et sacrifier tout ce qui nous est cher pour justement, nous rapprocher de Dieu. Imam Mouhammad Bana

Vivre-ensemble et partage

Dans la cour, impossible de manquer le bœuf spécialement ramené du Tampon pour la fête du sacrifice.

Le vivre-ensemble n’est pas un vain mot pour l’Imam Bana. Loin des messages de haine prônés ailleurs, ici, c’est le partage qui prime.

L’Imam Mouhammad Bana lors des préparatifs de l'Eid El Kébir, hier, lundi 17 juin 2024, à Saint-Denis. • ©Harry Amourani

Sak lé exceptionnel à La Réunion, avec nout' vivre-ensemble, c'est que c'est band' malbars i vend' à nou les boeufs pour les fêtes. Imam Mouhammad Bana

Trois jours pour célébrer l'Eid El Kébir

Cette fête-là i dure trois jours. Pas tout' domoune i fait le sacrifice le même jour. Nous, nous fait ce mardi. Na bonpé i fait le mercredi ou le jeudi. Nos frères malbars i sacrifie les cabri. Nous, nous sacrifie les bœufs. Nou sa nettoyer et nou cuisine. Après, nous partage le plus rapidement possible ek tout le monde. Imam Mouhammad Bana

Comme d’autres structures, l’association dionysienne "Baytoul Hayaate" travaille de concert avec les CCAS et les organisations s’occupant des plus nécessiteux. "Tout' domoune i vient et i partage un moment de communion et de solidarité", conclut l'Imam Bana.