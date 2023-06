La flamme olympique passera à La Réunion le 12 juin 2024, une grande première

Le parcours de la flamme olympique des jeux de Paris en 2024 a été officiellement dévoilé ce vendredi 23 juin. Tout comme 63 autres départements de France, La Réunion accueillera aussi ce symbole fort des Jeux olympiques dans moins d'un an, le 12 juin 2024.

C'est treize mois avant le lancement des Jeux olympiques de Paris 2024 que le parcours de la flamme a été officiellement annoncé ce vendredi 23 juin 2023. Une cérémonie officielle, à la Sorbonne à Paris, a dévoilé le parcours du relais qui s'effectuera entre le 8 mai et le 26 juillet 2024.

"Il était important d'accueillir la flamme olympique"

Pour cet événement d'une envergure sans pareille que la France n'avait pas accueilli depuis 1924, la flamme olympique passera par les outre-mers, et donc par La Réunion pour la toute première fois.

"En outre-mer i faut pas i oubli a nou ! On a des champions à La Réunion depuis des années. (...) Les outre-mers et La Réunion sont un vivier de sportifs", rappelle le président du Département Cyrille Melchior.

"Cette flamme véhicule des valeurs d'amitié, de solidarité, de fraternité et d'unité entre les peuples. Les jeunes comme les moins jeunes seront associés à ce grand événement. Quand on voit toutes ces valeurs que nous portons ici à La Réunion dans notre bien-vivre ensemble, il était important d'accueillir la flamme olympique". Cyrille Melchior, président du Département de La Réunion

Une étape de 8 heures maximum

Concernant le parcours à La Réunion, le Département avait demandé que la flamme puisse passer dans chacune des 24 communes de l'île, mais c'est chose impossible en raison des règles fixées pour le relais. A savoir que le parcours doit se faire sur 8h grand maximum et chaque relai ne peut excéder 25km, que la vitesse de déplacement moyen de la flamme doit rester autour des 4 ou 5 km/h, et enfin qu'elle doit finir par s'arrêter dans la commune la plus peuplée du département, soit Saint-Denis, qui sera la "ville-étape".

De Saint-Paul jusqu'à Saint-Denis en passant par Saint-Pierre et Saint-Benoît

Par conséquent, la flamme olymique, le 12 juin prochain, partira de la sous-préfecture de Saint-Paul et traversera les deux autres sous-préfectures que sont Saint-Pierre et Saint-Benoît, pour terminer sa promenade réunionnaise dans le chef-lieu.

Les micro-régions mises en valeur

Deux types de convois différents devraient être organisés. Ce qui permettra de passer par la pointe de Langevin à Saint-Joseph, la Cité du volcan au Tampon, la Plaine-des-Sables à Sainte-Rose ou encore le stade en eaux vives de Sainte-Suzanne pour ainsi valoriser le patrimoine des micro-régions de l'île.

"Les différentes micro-régions seront traversées par cette flamme. La flamme arrive le matin et doit repartir le soir : en 8 heures on ne peut pas faire toutes les communes, d'autant que le règlement national nous demande de traverser un nombre limité de communes". Cyrille Melchior, président du Département de La Réunion

Les 100 porteurs de la flamme pas encore connus

Quant aux noms des porteurs de la flamme qui se relaieront, on sait d'ores et déjà qu'il y en aura 100. 10% seront sélectionnés par le Département et la ville de Saint-Denis, 30 à 40% par la Caisse d'Epargne, la BRED, et Coca-Cola, partenaires des Jeux, et les 50 à 60% restants par Paris 2024. Coût de cet accueil de la flamme olympique à La Réunion ? 160 000 euros. Plusieurs manifestations en partenariat "avec les associations, ligues, comités, sportifs en activité aujourd'hui ou par le passé", seront organisées le jour de passage de la flamme et en amont.

"On aura l'impression d'assister un peu aux Jeux avec cette flamme"

"Le fait que cette flamme vienne à l'île de La Réunion, ça devrait susciter l'engouement de toute la population, les sportifs comme les non-sportifs. Les Jeux olympiques, c'est la fraternité entre les différentes nations. (...) Beaucoup d'entre nous ne pourrons pas nous déplacer à Paris, et on aura l'impression d'assister un peu aux Jeux avec cette flamme", commentait ce vendredi midi Jean-Louis Prianon sur Réunion La 1ère. L'athlète réunionnais avait terminé 4ème aux Jeux olympiques de Séoul en 1988 sur le 10 000m.

Un an avant l'arrivée de la flamme sur notre île, Jean-Louis Prianon invite déjà la population à "sortir pour accompagner cette flamme". "Il ne faudra pas rester chez soi pour la regarder à la télé mais sortir pour la voir de près. Il faut profiter de cet événement !", disait-il.

"En tant que premier olympien réunionnais, je trouve ça vraiment extraordinaire"

Premier Réunionnais à avoir participé aux Jeux olympiques à Montréal en 1976, l'athlète Jean Mayer avait été jusqu'en quart de finale du 200m. "Les Jeux olympiques c'est quelque chose de mythique, d'authentique. Que cette flamme vienne chez nous c'est une très grande fierté. En tant que premier olympien réunionnais, je trouve ça vraiment extraordinaire", commente-t-il, même s'il ne sera plus à La Réunion mais dans le Vaucluse lors de ce grand jour l'an prochain.

Dimitri Pavadé, capitaine du relai de la flamme

A noter qu'un Réunionnais tiendra un grand rôle dans ce parcours de la flamme olympique : Dimitri Pavadé, vice-champion paralympique à Tokyo en 2021, a été choisi pour être "capitaine du relai de la flamme", avec la para-triathlète Mona Francis, et les nageurs Laure et Florent Manaudou.

Départ de la flamme à Marseille le 8 mai 2024

Mais avant d'arriver à La Réunion, c'est le 8 mai 2024 que la flamme olympique arrivera à Marseille depuis Olympie en Grèce où elle sera allumée le 16 avril prochain. Son tour de France s'achèvera à Paris le 26 juillet 2024.

Pendant ces 68 jours de relais, elle passera par 64 départements sur le continent comme en outre-mer. La Guyane le 9 juin, La Réunion le 12 juin, la Polynésie française le 13 juin, la Guadeloupe le 15 juin et enfin la Martinique le 17 juin recevront la flamme olympique tour à tour.