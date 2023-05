La justice annule l'élection d'Yves Ethève à la tête de la Ligue réunionnaise de football

"Franchement, je reste très serein", a déclaré Yves Ethève au micro de Réunion La 1ère, peu de temps après l'annonce de l'annulation de son élection à la présidence de la Ligue réunionnaise de football. Serein mais "surpris"...

L'homme fort du football péï accuse le coup mais c'est un véritable rebondissement. C'est le tribunal judiciaire de Saint-Denis qui a rendu cette décision suite à la plainte qui avait été déposée par Alex Augustine, l'unique adversaire d'Yves Ethève lors du scrutin de janvier 2021.

Ligue de football : de nouvelles élections devraient prochainement avoir lieu

"Nous allons organisé une réunion du comité directeur dans les jours qui viennent et nous arrêterons ensuite notre position. Mais le football continue, il n'y aucun problème. On verra ça à tête reposée d'ici 72 heures, en tout cas dès que ce sera possible"