“Stop au harcèlement scolaire !”, s’indigne l’association SOS Solitude. Ce samedi 10 février, l’association a organisé une conférence sur le thème de “tous unis contre le harcèlement scolaire”.

La lutte contre le harcèlement scolaire continue : près de 200 personnes mobilisées à Saint-Denis

Les solutions pour lutter contre le harcèlement scolaire sont parfois dans les livres. Près de 60 ouvrages traitant du harcèlement scolaire se sont vendus ce samedi. Les bouquins sont achetés par des parents, des professeurs, des infirmières scolaires et des éducateurs spécialisés.

Plusieurs spécialistes sont intervenus, tels que des psychiatres, en visio-conférence ou en présentiel.

Le public a été attentif à la conférence. Un bon nombre de parents et de professionnels ont d’ailleurs pris des notes.

Ce sont des situations tout le temps complexes. Il n’y a rien de simple dans le harcèlement scolaire. L’écoute, c’est une qualité importante. Le travail doit se faire aussi au niveau des parents. On essaie d’agir à la fois sur le harcelé et sur le harceleur, parce que les deux sont en souffrance.

Pour tenter de lutter contre le harcèlement scolaire, plusieurs outils sont mis en place.

Nous, on a un outil. Il s’agit de la communication non-violente. On intervient dans les écoles et on propose des outils aux enfants, à l’équipe pédagogique et aux professionnels. L’objectif c’est qu’ils puissent être des médiateurs face aux situations de harcèlement.