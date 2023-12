La pêche préventive des requins reste autorisée hors de la réserve marine à La Réunion

La pêche préventive des requins bouledogues et tigres reste autorisée hors de la réserve marine à La Réunion. Le tribunal administratif a tranché, vendredi 22 décembre. Il a rejeté les requêtes déposées par plusieurs associations qui demandaient l’interdiction totale de la pêche préventive.

LP •

Pas d'interdiction totale...

Le tribunal administratif a rejeté les requêtes déposées par les associations Sea Shepherd France et le Taille vent et vagues. Ces associations demandaient l’interdiction totale de la pêche préventive dans les eaux réunionnaises.

... car pas "d'urgence"

Le tribunal a rejeté leurs requêtes au motif "que l’urgence n’est pas caractérisée". Le juge des référés a estimé que "l’urgence ici faisait défaut" au regard du délai de saisine. De plus, il estime que "la persistance du risque requin justifiait les prélèvements en dehors des zones de protection".

Dans un communiqué, le collectif "Requins en Danger à La Réunion" rappelle que "jusqu’à présent les décisions de suspension et d’annulation obtenues de façon constante par les associations, et ce depuis 2012, concernaient les zones de protection renforcée 2A et intégrales (sanctuaires) de la Réserve marine".

"Atteintes à la biodiversité"

La pêche préventive va donc se poursuivre à La Réunion, en dehors de la zone protégée de la réserve marine. "Des espèces de requins et d’autres poissons non ciblés continuent à être tués tous les mois", déplore le collectif "Requins en Danger à La Réunion qui dénonce des "atteintes continues à la biodiversité".