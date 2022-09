La première agence d’emploi dédiée au handicap à La Réunion a ouvert ses portes

Comment aider les personnes vivant avec un handicap à mieux s'insérer dans la vie active ? L'un des leaders de l'intérim vient de créer une branche intitulée "Diversité +" pour aider les publics en difficulté. Une agence d’intérim spécialement dédiée aux personnes handicapées a ouvert ses portes la semaine dernière et c'est une première en France.

Parwon Boodhoo est agent d'escale depuis huit mois à l'aéroport de Gillot. Sa particularité : le jeune homme est hémiplégique. Il a obtenu son emploi grâce à l'Alefpa et à la nouvelle branche d'Adecco, "Diversité +". L'entreprise spécialisée dans l'intérim accorde une attention particulière aux personnes porteuses de handicap.

8 000 demandeurs d'emplois

Le 5 septembre dernier, Adecco Réunion a ouvert sa première agence dédiée au handicap dans la commune de La Possession. "On a créé Diversité + pour attirer un maximum de candidats et les aider à parler plus facilement du sujet, explique Nicolas Baudin, le directeur d'Adecco Océan Indien. Là où aujourd'hui un candidat pousse la porte d'une agence traditionnelle, il peut avoir des difficultés pour parler de son handicap soit parce que l'environnement n'est pas adapté, soit parce que l'interlocuteur n'est pas suffisamment à l'écoute. L'idée de notre enseigne, c'est effectivement d'attirer des candidats et de faciliter le lien avec l'entreprise".

L’agence base son action d’insertion par l’emploi sur 3 missions principales :

recenser les potentiels demandeurs porteurs de handicap que compte le département. Ils sont 8 000 à Pole Emploi, mais le groupe Adecco va aussi sonder les entreprises adaptées, les instituts médico-sociaux, les associations, ainsi que l’agence gouvernementale spécialisée Cap Emploi. Des candidats pour lesquels il s’agit d’abord d’analyser les besoins en termes d’adaptation et de sécurisation de poste et de voir ensuite si cela peut entrer en adéquation avec les moyens de l’entreprise éventuellement intéressée.

accompagner les entreprises qui proposent des offres d’emploi dans le développement de leur politique RSE (responsabilité sociétale des entreprises). Elles seraient de plus en plus nombreuses à s’engager dans cette démarche.

dynamiser le réseau de référents handicap dans chacune des agences Adecco autour de l’île. Ils sont 4 pour le moment, mais si le projet s’avère concluant, ces effectifs devraient être renforcés. Le modèle en lui-même pourrait également être à terme dupliqué à Mayotte.

En attendant, c’est à partir de la semaine prochaine sur son site Internet que l’agence "Diversité +" publiera ses offres d’emploi dès à présent disponibles pour les porteurs de handicap réunionnais.