La réforme des retraites adoptée : la mobilisation se poursuit devant les hôpitaux à La Réunion

La réforme des retraites a été adoptée, lundi. A La Réunion, l'intersyndicale maintient la pression avec une mobilisation devant les hôpitaux ce mardi 21 mars, puis devant l’aéroport, mercredi et au Port et à Saint-Pierre, jeudi.

LP / CT / MB •

Les motions de censure ont été rejetées, la réforme des retraites adoptée, hier, lundi, mais l'intersyndicale maintient la pression à La Réunion, ce mardi 21 mars.

Mobilisations et embouteillages devant les hôpitaux

Des mobilisations ont lieu devant les hôpitaux de l’île ce matin. Elles provoquent d’importantes difficultés de circulation, notamment à Saint-Denis, près du CHU de Bellepierre, mais aussi à Saint-Pierre et Saint-Benoît.

"L’idée n’est pas de bloquer le fonctionnement des hôpitaux car les patients ont besoin de soins, mais nous faisons du tractage et nous échangeons avec la population, explique Jean-Yves Hoareau de la CFTC Santé, mobilisé avec une quinzaine de personnes devant le CHU de Bellepierre, à Saint-Denis.

Des tracts appelant à la mobilisation jeudi prochain sont ainsi distribués toute la journée aux automobilistes. "On est désolé que les motions de censure ne soient pas passées hier et le combat doit continuer", poursuit Jean-Yves Hoareau.

Mobilisation contre la réforme des retraites devant le CHU de Bellepierre, à Saint-Denis, le 21 mars. • ©Michelle Bertil

Rejet des motions de censure

Lundi, la réforme des retraites a été adoptée, après le rejet des deux motions de censure déposées contre le gouvernement. Aucun des deux textes, déposés par le groupe Liot et le Rassemblement national, n'a emporté une majorité à l'Assemblée. Mais Elisabeth Borne a échappé à la censure à neuf voix près seulement. Au niveau national, plusieurs rassemblements spontanés ont eu lieu hier à Paris et dans des grandes villes.

Jeudi, prochaine journée de mobilisation nationale

Huit journées de mobilisation ont déjà eu lieu et la prochaine est prévue jeudi, jour de mobilisation nationale. "L’intersyndicale continuera de mobiliser la population, ce gouvernement doit plier", assure Jean-Yves Hoareau de la CFTC Santé.

"Nous maintenons nos actions plus que jamais, assure de son côté Marie-Hélène Dor, secrétaire départementale de la FSU et membre de l'intersyndicale. Même si les motions n’ont pas permis de renverser le gouvernement, à neuf voix près la Macronie doit y voir un avertissement sérieux".

Des actions, mercredi devant l’aéroport, et jeudi au Port et Saint-Pierre

A La Réunion, l’intersyndicale prévoit de nouvelles actions. "Ce mardi, nous sommes devant les hôpitaux car ces salariés ont été applaudis il y a deux ans et aujourd’hui, l’état des services publics est dégradé, assure Marie-Hélène Dor. Demain, mercredi, une action est prévue au rond-point de Gillot, devant l’aéroport, et jeudi, au Port et à Pierrefonds".

Jeudi, de nouveaux blocages de route sont prévus. "Tout le Port sera saturé avec des blocages de ronds-points, mais aussi la ville de Saint-Pierre et d’autres isolées", met en garde Jean-Yves Hoareau de la CFTC Santé. A ce jour, il n’y a pas de défilé prévu à Saint-Denis et Saint-Pierre, jeudi.

Des coupures d’électricité dans le sud

Alors que la réforme a été adoptée, des actions isolées vont aussi se poursuivre. Jeudi, les poubelles ne seront pas collectées sur le territoire du TCO.

Chez Albioma dans le sud, l'usine qui fournit de l'électricité à EDF est pratiquement à l'arrêt et des coupures ont lieu dans plusieurs villes. Pour limiter ces impacts sur le réseau, EDF appelle les Réunionnais à modérer leur consommation, et à être vigilant durant le pic entre 18h et 21h.