La Réunion : action de désobéissance civile dans le cadre de la COP26

Ainsi, un appel était lancé pour un premier rassemblement sur le parvis de la cathédrale de Saint-Denis à 8h30 avant de se rendre sur le lieu exact où l'action de désobéissance civile serait menée, cela afin d'éviter un potentiel accueil policier. Les manifestants, une cinquantaine de personnes, se sont ensuite rassemblés devant les locaux d'une enseigne bancaire du chef-lieu.

Des manifestants qui demandent à la BNP de respecter ses engagements dans le domaine du climat, notamment concernant "ses investissements dans les énergies fossiles." Des militants qui ont couvert la façade de l'agence bancaire de peinture devant les policiers présents pour éviter tout débordement.

L'action menée ce matin à La Réunion se tient également dans plusieurs grandes villes partout dans le monde.

Alors que la conférence internationale sur le climat prendra fin le 12 novembre prochain en Ecosse, les trois associations tirent la sonnette d'alarme sur les urgences climatiques.

Les enjeux de la COP 26 sont essentiels car l'édition précédente fut un échec. Ainsi, cette année, les pays participants souhaitent que cette conférence mondiale réponde aux baisses attendues d'empreinte carbone dans le monde. Pour Extinction Rebellion, les décisions doivent être prises et les actions menées sans attendre "que les politicien.nes prennent des mesures à la hauteur de l'urgence climatique." L'association estime que les membres de la COP 26 "les trahissent" et sont "inactifs depuis des années."

Dans le même temps, la porte-parole du mouvement des jeunes pour le climat, la Suédoise Greta Thunberg, a estimé hier que "la COP 26 est un échec". Devant des milliers de militants à Glasgow, la jeune femme a fustigé l'inaction des dirigeants présents à la conférence mondiale pour le climat. La militante écologiste a choisi de quitter la table ronde à laquelle elle était invitée qualifiant les débats de "blah, blah, blah."

#COP26 has been named the must excluding COP ever.



This is no longer a climate conference.



This is a Global North greenwash festival.



A two week celebration of business as usual and blah blah blah.