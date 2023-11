Le Dipavali, la fête des lumières est un moment fort du calendrier de la communauté indienne. Elle symbolise la victoire du bien sur le mal, et est aussi un moment de partage. A Saint-Paul, au temple de Kaly Ammen à Savannah, l’heure est aux préparatifs.

"Le Dipavali est un grand jour pour la communauté hindoue dans le monde entier", se réjouit Serge Ajaguin Soleyen Coujenendevel, président du temple de Kaly Ammen à Savannah.

La fête de la lumière

Depuis très tôt ce dimanche 12 novembre, près de 200 fidèles se préparent. Ils ornent leur maison de décorations, s’habillent, confectionnent des gâteaux, et commencent les premières prières.

"On se souhaite une bonne lumière, une bonne santé, c’est un peu notre jour de l’an, explique Serge Ajaguin Soleyen Coujenendevel. Quand on voit tout le mal qui se passe dans le monde aujourd’hui, il faut avoir cette lumière cette compréhension. Accepter l’autre et savoir vivre ensemble".

Les festivités du Dipavali se préparent à Saint-Paul. Reportage au temple de Kaly Ammen à Savannah • ©Réunion la 1ère

Décorations, cuisines, fleurs, prières

A l’entrée du temple de Kaly Ammen à Savannah, deux femmes répandent de la poudre de riz. "On prépare le Dipavali pour ce soir, les femmes décorent le lotus à l’entrée du temple pour apporter la lumière aux pénitents et la paix dans le monde", explique Marie Seevagamy, une fidèle.

La Réunion célèbre la 34ème édition du Dipavali, les festivités se préparent à Saint-Paul. • ©Réunion La 1ère

En cuisine, les femmes préparent aussi les gâteaux, les sucreries et les colliers de fleurs à offrir aux divinités. Ce soir, les festivités sont ouvertes au public. "On partage et on offre les couleurs et les senteurs à la communauté", sourit Marie.

La Réunion célèbre la 34ème édition du Dipavali, les festivités se préparent à Saint-Paul. • ©Réunion La 1ère

Le Ramayana

Le Dipavali est une fête issue du livre sacré, le Ramayana. Elle marque le retour de Rama et Sita, les avatars des Dieux Vishnu et Laxmi, dans leur ville natale après 14 ans d'exil. Après avoir prié Vishnu durant cinq semaines, place aujourd'hui aux festivités pour son épouse la déesse de la lumière et de la prospérité Laxmi.

©Pixabay

Des festivités sur plusieurs jours

Les célébrations du Dipavli vont durer jusqu’au 26 novembre. "Jeudi dernier, 18 jours de carême se sont ouverts avec une préparation mentale et physique pour arriver à la marche sur le feu qui aura lieu le 26 novembre", explique Jérémy Cadivel, trésorier du temple. Avant cela, il y aura ce soir le grand feu d’artifice du Dipavali. "Il faut marquer cette fête de la lumière et la victoire du bien sur le mal surtout en ce temps de guerre dans le monde", ajoute-t-il.

La ville de Saint-Paul célèbre le Dipavali du 12 au 15 novembre 2023. Déambulation de danse, séance de yoga gratuite et grand défilé sont organisés. Un village est également mis en place sur le front de mer de la commune.

A Saint-André, les festivités débuteront le 15 au Parc du Colosse. Le défilé de chars aura lieu le samedi 18 novembre devant la mairie et le hôli hôli se tiendra le dimanche 19 au Parc du Colosse.