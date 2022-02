La Réunion en alerte orange, le cyclone Emnati passera au plus près dimanche soir, pas d'école lundi

Ce samedi 19 février, à 16h, le cyclone Emnati se situe à 555 km au Nord-Nord-Est de La Réunion. L'île est en alerte cyclonique orange. Le cyclone sera au plus près de nos côtes dimanche dans la soirée. Les écoles et crèches resteront fermées lundi.

LP •

Le cyclone tropical Emnati continue de se rapprocher de La Réunion, ce samedi 19 février. L'alerte orange est déclenchée depuis 17 heures. Le système sera au plus près de nos côtes dimanche dans la soirée. Les écoles et crèches resteront fermées lundi. Le point ici.

Alerte orange déclenchée

Selon le dernier bulletin de Météo France Réunion, à 16h, le cyclone Emnati se situait à 555 km au Nord-Est de nos côtes. La Réunion est en alerte cyclonique orange, depuis 17h.

Emnati va encore s'intensifier

Le cyclone se déplace vers l'Ouest, Sud Ouest, à la vitesse de 17 km/h et devrait encore s'intensifier. Il devrait rester au stade de cyclone tropical ou de cyclone tropical intense jusqu'à son atterrissage sur la côte est de Madagascar, probablement mardi.

A environ 320 km au Nord de La Réunion

Le passage au plus près de La Réunion devrait intervenir dans la nuit de dimanche à lundi à environ 320km (+/- 100km).

"L'impact attendu devrait être moins important que celui occasionné par le cyclone Batsirai", assurent les services de Météo France Réunion.

Dégradation la nuit prochaine

La dégradation du temps sera plus sensible la nuit prochaine. Demain, dimanche, les rafales pourront dépasser 100km/h avec des fortes pluies attendues notamment dans les hauts du sud et la région du Volcan.

Durant la nuit de dimanche à lundi et lundi matin, les rafales pourraient attendre 120km/h sur le littoral et 130 à 140km/h dans les hauts. Les précipitations concerneront surtout l'intérieur de l'île et les hauts de l'est. Une lente amélioration pourrait se dessiner en fin de journée de lundi et surtout mardi.

Route du littoral : les voies côté mer fermées lundi

La houle de secteur nord-est puis nord-est devrait déferler et impacter la côte est et nord avant de concerner surtout le nord-ouest et la route du littoral lundi (hauteur significative de l'ordre de 5 à 6m demain soir). Hier, la direction régionale des routes a déjà annoncé que dans ces conditions, une fermeture des voies côté mer de la route du Littoral sera très probablement nécessaire lundi.

Pas d'école ni de crèche lundi

Lundi 21 février, les établissements scolaires, les crèches, les accueils périscolaires et les accueils collectifs de mineurs n’accueilleront pas d’enfants pendant au moins une journée.

Les cours sont suspendus dans l’ensemble des écoles, collèges et lycées, lundi. Un nouveau point de situation sera fait dans les meilleurs délais, pour informer les familles de la date de reprise des cours.

La vie économique de l’île n’est pas interrompue par le niveau orange de l’alerte cyclonique. Toutefois, "les employeurs sont invités à prendre en compte cette alerte et à limiter autant que possible les déplacements de leurs collaborateurs et salariés", précise la préfecture de La Réunion.

Et les marchés forains dimanche ?

"Les mairies analyseront, selon leur situation et leur exposition aux vents violents, l’opportunité de maintenir les marchés forains demain, dimanche matin", a expliqué la préfecture dans un communiqué.

La ville de Saint-Denis annonce l'annulation du marché du Chaudron, dimanche matin.

Election maintenue à l'Etang-Salé

Par ailleurs, la préfecture précise que les bureaux de vote de l’Etang-Salé seront ouverts de 8h à 18h. Les électeurs doivent à nouveau élire leur maire.

Les caractéristiques du système

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer: 130 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer: 185 km/h.

Pression estimée au centre: 970 hPa.

Position le 19 février à 16 heures locales: 16.4 Sud / 58.0 Est.

Distance des côtes réunionnaises: 555 km au secteur: NORD-NORD-EST

Distance de Mayotte: 1430 km au secteur: EST-SUD-EST

Déplacement: OUEST-SUD-OUEST, à 17 km/h.

Le cyclone Emnati devrait ensuite atterrir sur Madagascar mardi en journée ou soirée probablement à au stade de cyclone tropical intense, présentant un réel danger.

L'évolution du système

Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours :