La Réunion, la région de France la moins sportive : peu de licences en club

En 2020, seulement 50% des 15 ans ou plus déclarent pratiquer une activité physique régulière à La Réunion, contre 65% dans l'Hexagone, selon l'INSEE. Autrement dit, au moins une séance par semaine en moyenne. Le plus souvent il s’agit de la marche ou de la course à pied. Ce sont des activités qui ne passent pas forcément par des clubs. D'ailleurs, ces structures ont de plus en plus de mal à séduire des licenciés.

Annaëlle Dorressamy / Olivier de Larichaudy •

La Réunion est la région la moins sportive de France, d'après le dernier rapport publié par l'INSEE. Chez les plus de 15 ans, seule une personne sur deux se livre à une activité physique au moins une fois par semaine. Cela se traduit également par une diminution du nombre de licences sportives sur l'île.

Entre 2017 et 2022, l'INSEE relève que le nombre de licenciés dans les clubs sportifs est en baisse de 9%. En cause : la crise covid et ses effets. En effet, beaucoup de licenciés ont jeté l'éponge face aux contraintes sanitaires.

Peu de licenciés dans les clubs sportifs

En 2022, 99 110 licences annuelles sportives ont été délivrées par 1 200 clubs de La Réunion. L'île figure parmi les régions les moins sportives avec 114 licences pour 1 000 habitants, contre 157 au niveau national.

Sur notre île, comme dans l’Hexagone, les activités physiques les plus pratiquées sont la marche, la course à pied et l’athlétisme, hormis les promenades.



La plupart des activités physiques ou sportives peuvent se pratiquer de manière autonome en dehors de toute structure. Mais certains sports s’organisent autour de clubs et de fédérations qui délivrent des licences sportives, nécessaires pour participer à des compétitions officielles.

Les sports d'intérieur sont les plus touchés

Les sports les plus touchés par la crise covid sont ceux pratiqués en intérieur, ainsi que les sports individuels de contact, tels que le squash (-59%), l’aïkido (-54%) et le taekwondo (-31%).

Certains sports qui se pratiquent en extérieur sont également en retrait comme le motocyclisme (-42%).

C’est même le cas du football (-32 %), qui est pourtant le sport le plus prisé, avec 9 340 licences de moins délivrées en 2022 par rapport à 2017, alors que le nombre de licences stagne sur la période au niveau national.

Kick-boxing, muay-thaï : des sports qui cartonnent

Par ailleurs, les arts martiaux comme le kick boxing, le muay thaï et les disciplines associées sont également plus pratiquées à La Réunion. En 2022, 1 740 licences ont été délivrées par cette fédération qui se hisse ainsi au 15e rang des fédérations réunionnaises, contre la 33e place au niveau national.



La Réunion se positionne bien par rapport au niveau national pour les fédérations de squash, de canoë-kayak, de sport automobile, d’haltérophilie, de lutte et de danse.

À l’inverse, elle se classe moins bien par rapport aux autres régions pour les fédérations de tir, de tennis de table, d’équitation, de badminton ou de judo.

Plus d'hommes sportifs que de femmes

En 2022, les femmes ne détiennent que 34% des licences sportives, malgré une hausse de 3,4 points entre 2017 et 2022. Le taux de licences sportives des femmes est inférieur de moitié à celui des hommes (74 contre 158 pour 1 000).

Ainsi, les deux tiers des licenciés sont des hommes. Pour autant, "les jeunes sportives réunionnaises brillent au niveau national", souligne Lali Goulamoussène, présidente du Taekwondo (TKD) 974, club de Saint-André.

Il y a très peu de femmes dans les clubs, mais elles sont performantes. Ce week-end, une jeune fille a remporté une médaille nationale. Elle a terminé troisième au championnat junior de France à Bordeaux. On ramène une médaille nationale pour le club et pour La Réunion. C’était déjà le cas l’année dernière, où on avait une jeune fille qui nous a ramené une médaille nationale. Finalement, il y a très peu de femmes, mais celles qui sont là, elles performent plus que les garçons. Lali Goulamoussène, présidente du Taekwondo (TKD) 974, club de Saint-André

Les femmes pratiquent le plus souvent le tennis, la natation et l’équitation, alors que les hommes ont plus souvent des licences de football, tennis et handball, selon l'INSEE.

Le profil type du licencié réunionnais

L’Insee dresse également le profil type du licencié réunionnais. Il s’agit d’un jeune homme qui représente les deux tiers des effectifs. Plus de la moitié des licenciés ont moins de 20 ans et seulement 10% sont âgés de 55 ans ou plus, contre 15 % dans l’Hexagone.

Le taux de licences pour 1 000 habitants décroît avec l’âge : de 310 licences entre 5 ans et 14 ans à 160 de 15 ans à 19 ans. Puis, 100 licences entre 20 et 49 ans.

Les spécificités de La Réunion en jeu

L’étude de l'INSEE renseigne également sur les pratiques qui dénotent La Réunion dans le classement national.

Elles sont notamment liées à nos espaces naturels, où il y a la pratique du surf et le vol libre, mais aussi à l’enracinement des fédérations. Ainsi, le karaté reste dans le top 10 des sports pratiqués à La Réunion.