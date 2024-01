Le collège Amiral Bouvet à Saint-Benoît fait partie des trois collèges de La Réunion qui expérimentent le port de la tenue unique à l’école pour cette rentrée scolaire, ce lundi 22 janvier. Reportage.

Des tee-shirts bleus, un polo, un gilet. Ce lundi 22 janvier, des vêtements ont été distribués aux élèves du collège Amiral Bouvet, à Saint-Benoît.

Expérimentation

L’établissement fait partie des trois collèges de La Réunion qui expérimentent le port de la tenue unique à l’école pour cette rentrée scolaire. Il est le premier de France à mettre en œuvre cette mesure annoncée par le gouvernement.

En ce jour de rentrée scolaire, les élèves du collège Amiral Bouvet à Saint-Benoît expérimente la tenue unique

Des élèves plutôt favorables

"Au moins, on sera tous pareil et ça évite le harcèlement", remarque un élève du collège Amiral Bouvet, favorable à la "tenue unique"."Des élèves sont harcelés car ils n’ont pas de linge de marque", ajoute un autre élève. "Moi je n’aime pas, contredit un collégien. Des gens essaient de bien s’habiller et là ça casse le style".

Si la plupart des élèves y sont favorables dans ce collège, tous trouvent toutefois ces vêtements un peu chauds à porter.

L’uniforme, nouveauté de cette rentrée scolaire pour des élèves du collège Amiral Bouvet, à Saint-Benoît • ©Delphine Gérard

Des parents aussi

"C’est une bonne chose pour éviter le problème de vêtements à l’école, comme par exemple les vêtements trop courts, et puis ça évite les vols", remarque père de famille. "Au moins il n’y a pas de différence entre les élèves, et ça fait aussi moins de dépenses à la rentrée", ajoute aussi Peggy, maman d’un élève de 3ème.

"C’est une tenue unique sans distinction de classe sociale et de richesse, ça permet d’être tous semblables", assure une parent d’élève. "Tout le monde sera logé à la même enseigne", complète Sabine, maman d’un collégien de 4ème.

La tenue unique, nouveauté de cette rentrée scolaire au collège Amiral Bouvet à Saint-Benoît • ©Imaz Press

"Gommer les inégalités sociales"

La direction du collège Amiral Bouvet rappelle que l’objectif du gouvernement est "de gommer les inégalités sociales pour un climat plus serein".

En visite à La Réunion la semaine dernière, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer rappellait que l'objectif était bien de "réduire les discriminations à l'école".

Ce n’est pas l’avis de Daniel Amouny, le président de la FCPE-Réunion, la Fédération des Conseils de Parents d'Elèves. "L’uniforme est une ligne rouge, dit-il. Nous ne pensons pas que cela va permettre de lutter efficacement contre le harcèlement scolaire, car souvent les enfants le subissent sur leur physique, leur couleur de peau ou encore leur handicap, mais rarement sur les tenues vestimentaires".

Financé par l'Etat et le Département

Dans cet établissement, les tenues uniques ont été financées à 50% par l’Etat et à 50% par le département de La Réunion à hauteur de 16 000 euros. Les parents n'ont rien eu à dépenser.

Le coût et le financement de la tenue unique pourraient être élevés pour les collectivités réunionnaises. Il faudrait compter environ 200 euros par élève.

Après cette expérimentation, la tenue unique pourrait s'étendre à l'ensemble des établissements scolaires dès la rentrée prochaine.