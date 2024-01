Tenue unique à l’école : trois collèges réunionnais vont l’expérimenter

Dès la rentrée prochaine, une centaine d'établissements scolaires de toute la France vont participer à l’expérimentation de la tenue unique. À la Réunion, trois collèges se sont portés volontaires. L’objectif est bien de réduire les discriminations à l’école, rappelle Gérald Darmanin au micro de Réunion La 1ère.

Annaëlle Dorressamy / Jean-Marc Collienne •

Sur notre île, deux collèges du Sud et un de l'Est se sont portés volontaires pour expérimenter le port de l’uniforme, autrement appelé “tenue unique” à l’école. Ailleurs dans la zone océan Indien, deux collèges et deux lycées de Mayotte vont également participer à l’expérience.

Tenue unique dès la rentrée d’août 2024

“Je suis très favorable à cette tenue unique. Je l’ai toujours été, j’ai été maire de ma commune, j’ai toujours regretté que ça ne soit pas le cas”, précise Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur et des Outre-mer au micro de Réunion La 1ère, lors de sa visite express sur l’île hier, mercredi 17 janvier.

La tenue unique pourrait faire sa première apparition dès la rentrée d’août 2024. Parmi la centaine d’établissements qui se sont portés volontaires, trois figurent sur notre île. Il s’agit du collège de la Chatoire situé au Tampon, du collège Leconte de Lisle à Saint-Louis et du collège Amiral Bouvet à Saint-Benoît.

La tenue unique "évite les discriminations”

Selon Gérald Darmanin, le port de la tenue unique “évite les discriminations”.

Je constate depuis que je suis ministre des Outre-mer, que ça existe dans les Outre-mer depuis longtemps, notamment aux Antilles. Plus de la moitié des enfants sont déjà dans l’école publique en tenue, ça évite les discriminations, ça donne un sentiment d’appartenance et ça crée une forme de discipline. L’idée générale est de pouvoir s’adapter. C’est important que cette tenue unique empêche les différences sociales qui touchent trop l’école. Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur et des Outre-Mer

Un coût élevé pour les collectivités

Le coût et le financement de la tenue unique pourraient être élevés pour les collectivités réunionnaises. Il faudrait compter environ 200 euros par élève.

Le port de l’uniforme à l’école serait expérimenté uniquement par les collectivités volontaires, selon Gabriel Attal. Aux communes, régions, et départements qui le souhaitent de se manifester. Pour l'heure, le dispositif ne concernerait pas les écoles maternelles.