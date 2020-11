La Toussaint : une journée de solidarité pour les plus démunis au Port et à Saint-Paul

Depuis 16 ans, cette journée est organisée chaque 1er novembre pour les plus démunis. Un geste de solidarité maintenue, même s’il a fallu l’adapter au contexte de la crise sanitaire.

LH / Céline Latchimy •

©Céline Latchimy

Un moment de convivialité et de réconfort

©Céline Latchimy

S’adapter à la crise sanitaire

Distribution repas pour les plus démunis au port par l’association Jeunesse En Mission • ©Céline Latchimy

" Sortir du Port en bus, c’est comme s’ils voyageaient. Psychologiquement c’est très important. " Alain Djeutang, président de l'association Jeunesse En Mission

Chaque1er novembre, l’association Jeunesse En Mission organise une journée pour les plus démunis et les sans-abris. En collaboration avec " L’arche d’Aujourd’hui ", cela fait 16 ans qu’un petit déjeuner et deux repas sont offerts à près de 150 personnes.Ce dimanche, deux lieux de distribution ont été mis en place, l’un au Port et l’autre à la Grotte des Premiers Français à Saint-Paul. Au menu, légine, camarons et poulet sauce d’huître.A cause, de la crise sanitaire, les bénévoles ont en effet dû adopter une organisation différente. Des masques chirurgicaux ont été distribués et chacun des participants a pu se désinfecter les mains.S’il n’a, de fait, pas été possible d’organiser des animations cette année, tous ont tout de même partagé un moment convivial.Alain Djeutang, le président de l’association Jeunesse En Mission, regrette cependant de ne pas avoir pu emmener en bus les bénéficiaires à Saint-Paul pour profiter de soins de l’esthéticien et du coiffeur.