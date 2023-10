La veillée funéraire de Kenya, tuée par des jets de galets au Port, a lieu ce jeudi soir

Kenya avait été victime de jets de projectiles sous le pont de l'échangeur du Sacré-Cœur au Port le 30 sepmtebre dernier. La veillée funérarire de la jeune malgache de 25 ans ont lieu ce jeudi soir à Prima. Dans cette affaire, deux mineurs sont mis en examen pour "violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner".

Adjaya Hoarau / Claudette Vaitilingom •

Le 30 septembre dernier, une jeune malgache âgée 25 ans a perdu la vie au Port. Kenya, maman d'un petit garçon, était à bord de sa voiture lorsqu'elle a été victime de jets de galets sous le pont de l'échangeur du Sacré-Cœur.

Ce jeudi soir, une veillée est organisée en son hommage au centre funéraire de Prima. Son corps devrait être rapatrié ce samedi, chez elle, à Nosy Bé.

Une cérémonie sans chants ni prières

Ce jeudi soir, des membres de la communauté malgache de La Réunion sont aussi venus lui rendre hommage.

Seulement deux membres de la famille de Kenya sont présents à la veillée. La jeune malgache, mère d'un garçon de deux ans et demi, était venue vivre dans l'île avec son mari.

Ils m’ont enlevé la femme de ma vie, ma complice. Mon enfant cherche sa maman tous les jours. Mais il ne faut pas que je baisse les bras, pour l’avenir de mon fils. Damiano, son mari

Deux mineurs mis en examen

Pour rappel, dans cette affaire, deux mineurs ont été écroués et mis en examen pour "violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner", et non pour "assassinat".

Il leur est reproché d'avoir jeté des galets depuis le pont de l'échangeur du Sacré-Coeur, au Port, dans la soirée du samedi 30 septembre.