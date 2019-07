Lancement de la 4è université européenne de l'innovation publique territoriale

Dix défis territoriaux pour La Réunion

Pour répondre à la crise des gilets jaunes, une réflexion est engagée au sein de l'Etat, notamment par le biais de la 4ème université européenne de l'innovation publique territoriale (la 2è pour La Réunion). Elle se tient jusqu'à jeudi au domaine MOCA à Saint-Denis et en simultané avec douze autre territoire, comme la région Provence Alpes Côtes d’Azur, Le Grand Est ou encore La Guadeloupe. Une manifestation qui a pour vocation de lancer 10 défis territoriaux afin d'apporter des réponses à cette crise sociale d'ici à la fin de l'année.Crise citoyenne, transitions écologiques, fracture sociale, mutations technologiques et numériques, transformation de la gouvernance sont autant de points qui seront abordés durant ces 3 jours de réflexions. La volonté des 140 participants, collectivités territoriales, services de l’Etat ou encore élus, est d’apprendre à construire autrement l’action publique par de nouvelles approches d’intelligence collective afin d’être plus efficace, plus démocratique, plus proche des citoyens pour affronter les problématiques réelles du territoire. Au total, 10 défis sont ainsi évoqués pour La Réunion en 2019 parmi lesquels : comment rendre les habitants du Gol acteurs du développement de leur quartier ? comment développer le tourisme patrimonial dans les bourgs ? ou encore comment mettre en œuvre le slogan « dites-le nous » dans le processus d’attribution des aides ?L’un des ateliers sera également consacré à l’étude d’un modèle économique durable entre La Réunion et Maurice pour ré-ancrer l’emploi et l’activité et ainsi définir un nouveau schéma de croissance circulaire. A l’issue de l’événement, les collectivités pourront bénéficier de formations-actions du Centre national de la fonction publique territoriale pour accompagner la mise en œuvre concrète de leurs projets.