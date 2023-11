Lancement de la 13ème édition du festival Cyclone BD avec la ministre de la Culture Rima Abdul Malak

Les amateurs de bandes dessinées l’attendent avec impatience. Ce jeudi 30 novembre, le festival Cyclone BD a débuté dans les rues de Saint-Denis. Rima Abdul Malak, ministre de la Culture, a inauguré la 13ème édition de l’événement.

Annaëlle Dorressamy / Henry Claude Elma, Willy Fontaine •

“La lecture doit rester au cœur de nos priorités, car c’est le premier accès à la culture”, martèle Rima Abdul Malak, ministre de la Culture.

Au deuxième jour de sa visite officielle à La Réunion, elle était présente à Saint-Denis lors de l’inauguration de la 13ème édition du festival Cyclone BD, ce jeudi 30 novembre 2023.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

Pour sa 13ème édition, le festival Cyclone BD s'installe dans le centre-ville de Saint-Denis !

Rencontre entre lecteurs et auteurs

Du jeudi 30 novembre au dimanche 3 décembre 19h30, 24 stands sont installés sur les rues Edouard et Amiral Lacaze, au centre-ville de Saint-Denis. Artistes, libraires, spécialités et maisons d’éditions présentent leurs ouvrages. Les auteurs invités sont présents sur les stands pour dédicacer leurs titres et rencontrer les lecteurs.

Les BD à La Réunion, une histoire ancienne

Depuis le 19ème siècle, les BD sont implantées sur notre île, notamment grâce à Antoine Roussin. Les premières BD sont imprimées dans un journal appelé “La lanterne magique”. C’est ce qui marque le début de la pluralité de la presse à La Réunion.

Les BD sont en plein développement. “On est passé d’une dizaine d’auteurs il y a 20 ans, à plus de 80 auteurs aujourd’hui”, précise l’organisateur.

“La lecture c’est un moment à soi, dans lequel on s’épanouit individuellement. Chaque jour, il faut trouver un peu de temps pour la lecture. Sinon, on ne peut pas vivre”, affirme Rima Abdul Malak, ministre de la Culture.

Les BD pour sensibiliser à la lecture

Mangas, romans, et bandes dessinées, il y en a pour tous les goûts. Les scolaires sont à l’honneur avec l'opération “Un Livre Un Transat” sur le parvis de La Cathédrale ce jeudi et ce vendredi.

Le but du festival est de “sensibiliser les jeunes à la lecture”. Il faut leur donner “le goût de la lecture”, explique la ministre de la Culture.

Durant le festival, l’Hôtel de ville de Saint-Denis et la galerie l'Artefact accueillent gratuitement deux expositions.

Le samedi 2 décembre, les festivités se prolongent jusqu'à 21 heures avec la présence d'une troupe de jazz.